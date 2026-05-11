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Cómo termina 'Leyla', novela turca de Caracol: Nur y otros personajes mueren

Detalles sobre cómo termina 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión. Te contamos qué personajes mueren en el último capítulo y que pasa con la protagonista.

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Cómo termina 'Leyla', novela turca: tres personajes mueren y la protagonista ¿queda sola?

El pasado lunes 11 de mayo se transmitió por la señal de Caracol Televisión el último capítulo de la producción turca. Este fue el desenlace de Leyla, Nur y Malí.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de may, 2026
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