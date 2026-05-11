Cómo termina 'Leyla', novela turca: tres personajes mueren y la protagonista ¿queda sola?

La serie internacional se estrenó el pasado 4 de noviembre después de ‘Tormenta de Pasiones’. ‘Leyla’ tiene como trama el amor y la venganza, pues narra la triste vida de una niña que vive fuertes conflictos familiares y que, al crecer, transforma su dolor en valentía para hacer justicia por todo el daño que le hicieron. La producción turca tuvo 121 capítulos y finalizó el pasado 11 de mayo. La novela 'Efé' llegará a los hogares colombianos en las tardes, en el mismo horario de 'Leyla'.

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Final de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión

En el último capítulo emitido, Suat se aprovecha de Nur para lograr su mayor objetivo: quedarse con el poder de la empresa familiar y quitarle la vida a Eren, el nuevo enamorado de Leyla. Los primos se ponen de acuerdo para envenenar a Eren, pues a ellos no les conviene su presencia en la casa porque eso significa que alguien más pelearía por la herencia.



En la mansión, Suat le da un veneno a Nur para que lo vierta en la bebida de Eren; a pesar de que la mujer no quería hacerlo, su primo la obliga y la amenaza con contar su secreto ante la familia. Ellos no tienen previsto que Vedat está viendo toda la escena de la muerte del joven y esto también cobrará su vida.

Aunque Suat y Nur trabajan en sociedad y son cómplices, él le tiende una trampa e intenta asesinarla, pero ella es más rápida y logra salvar su vida. Posteriormente, la mujer le cuenta a su esposo, Malí, que no le agrada la idea de compartir su vida con Leyla y que planea quitarle la vida.

Mientras tanto, Leyla abre su corazón ante Malí y le confiesa que su vida jamás volvió a ser la misma desde que perdió a Civan, el amor de su vida. Malí le dice que tiene un secreto que jamás ha contado: Nur le quitó la vida a su propio hijo, pues ella sabía que Nego era apto para donar las células a su nieto y aún así lo mató sin importar qué.





Para terminar la historia, Leyla le propone a su madrastra que se encuentren en el basurero para hablar sobre sus diferencias. La mujer acepta la cita porque no cuenta con que Malí llegará a cobrar todos los momentos de dolor que ella le hizo pasar. La atropellan y muere. Leyla cobra su venganza, y a pesar de que era su misión inicial, ella termina sola, llorando en la tumba de su difunto esposo.

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¿Cuál es la historia de ‘Leyla’, novela turca?

La vida de Leyla se convierte en una pesadilla cuando su padre, Hilmi, se casa con Nur, una seductora y cruel mujer. La ceguera de Hilmi ante la verdadera personalidad de su nueva esposa lo lleva a enfrentar un trágico accidente en el que muere, dejando huérfana a Leyla.

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La lucha interna de la joven entre su sed de venganza y sus sentimientos resurgentes por Civan desatará una serie de secretos familiares que cambiarán sus vidas para siempre.

