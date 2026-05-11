¿Bad Bunny regresa a Colombia? Compartió emotivo mensaje a sus seguidores

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a demostrar el cariño que sintió por Colombia luego de su más reciente visita al país, especialmente por Medellín, ciudad en la que ofreció tres conciertos los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot. A través de sus redes sociales, el artista compartió varios recuerdos de su estadía y dedicó un mensaje en el que destacó la energía del público colombiano durante su gira.

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Este fue el sentido mensaje de Bad Bunny para los colombianos

El intérprete urbano recordó que, aunque había visitado Medellín en diferentes ocasiones, la experiencia vivida durante sus recientes presentaciones superó cualquier expectativa. En sus historias de Instagram aseguró que nunca había sentido una energía similar y reconoció que la capital antioqueña se convirtió en una de las ciudades más especiales de toda su gira internacional.



El cantante expresó que el recibimiento de los asistentes en el estadio lo sorprendió y afirmó que Medellín “lo dio todo y más”. Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre los seguidores colombianos, quienes interpretaron el mensaje como una muestra del fuerte vínculo que el artista construyó con el país a lo largo de los años.

Además de agradecer a Medellín, el artista extendió su mensaje a toda Colombia y dejó abierta la posibilidad de regresar próximamente. En la publicación manifestó que aún tenía muchas cosas por contar sobre el país y aseguró que volvería a encontrarse con sus fanáticos colombianos en un futuro cercano. Las declaraciones despertaron especulaciones sobre posibles nuevos conciertos o incluso futuros proyectos relacionados con Colombia.





Durante su estadía en Medellín, el cantante también mostró algunos de los lugares que visitó mientras descansaba de las exigencias de su gira. En varios clips publicados en redes sociales apareció disfrutando de la gastronomía local en El Cielo, reconocido restaurante del chef colombiano Juan Manuel Barrientos. El artista compartió imágenes degustando diferentes platos y reaccionando de manera positiva a la experiencia culinaria.

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Igualmente, publicó momentos de descanso en una finca con piscina infinita, donde aprovechó para relajarse después de varias jornadas de conciertos y compromisos profesionales. Otro de los videos que llamó la atención mostró al cantante recorriendo las calles de Medellín mientras sonaba de fondo “La Reina”, una de las canciones más reconocidas de Diomedes Díaz. El gesto fue interpretado como una muestra de aprecio por la música colombiana y por el vallenato, género que continúa teniendo reconocimiento internacional gracias a figuras históricas como el fallecido artista guajiro.

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