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Bad Bunny recordó a Colombia y prometió regresar tras shows en Medellín - CaracolTV

Bad Bunny recordó su paso por Medellín y agradeció el cariño de los colombianos tras sus conciertos en el Atanasio Girardot. El artista también insinuó un posible regreso al país.

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¿Bad Bunny regresa a Colombia? Compartió emotivo mensaje a sus seguidores

Bad Bunny recordó su paso por Medellín y agradeció el cariño de los colombianos tras sus conciertos en el Atanasio Girardot. El artista también insinuó un posible regreso al país.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 11 de may, 2026
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