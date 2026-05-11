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Daniela Álvarez reveló nuevo problema de salud: se sometió a biopsia - CaracolTV

Daniela Álvarez contó que, tras 15 años de un procedimiento estético que se realizó en Miss Universo, empezaron a presentarse anomalías en su cuello y tuvo que someterse a exámenes.

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Daniela Álvarez se sometió a una biopsia tras dificultades con un procedimiento estético

Daniela Álvarez contó que, tras 15 años de un procedimiento estético que se realizó en Miss Universo, empezaron a presentarse anomalías en su cuello y tuvo que someterse a exámenes.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 11 de may, 2026
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Daniela Álvarez presenta masa en su cuerpo y se sometió a biopsia.jpg