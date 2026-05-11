Daniela Álvarez se sometió a una biopsia tras dificultades con un procedimiento estético

La modelo y expresentadora colombiana Daniela Álvarez volvió a hablar sobre su estado de salud luego de revelar que nuevamente presentó una masa en su cuello, situación que la llevó a someterse a una biopsia para conocer con mayor precisión su condición médica.

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Esta es la razón por la que Daniela Álvarez tiene una masa en su cuerpo

La expresentadora del programa 'Desafío' explicó que este problema se originó cuando participó en el certamen de Miss Universo. Según contó, durante esa etapa recibió inyecciones para adelgazar como parte de algunos protocolos que se manejaban en esos concursos de belleza.



La modelo señaló que esas prácticas terminaron afectando su tiroides y provocaron la aparición de un bocio. En aquel momento, el problema fue tratado con yodo y la masa desapareció. Sin embargo, cerca de 15 años después, volvió a notar una pequeña bolita en su cuello, lo que generó preocupación y motivó nuevos exámenes médicos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Daniela Álvarez mostró el estado de su cuello, que lucía enrojecido. Además, dejó ver cómo la masa se movía al momento de pasar saliva. En el mismo mensaje reflexionó sobre cómo algunos procedimientos realizados años atrás terminararon teniendo consecuencias con el paso del tiempo y aseguró que ahora su prioridad era cuidar su salud.





Posteriormente, la presentadora compartió varias historias de Instagram desde el momento en que le realizaron la biopsia. Allí mostró parte del procedimiento médico y acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó que, después de haber atravesado situaciones mucho más dolorosas, esta intervención representaba apenas “un pellizquito”.

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La frase recordó uno de los episodios más difíciles de su vida ocurrido en 2020, cuando los médicos descubrieron una masa anómala en su abdomen. Esa situación derivó en múltiples cirugías y complicaciones que finalmente provocaron la amputación de su pierna izquierda.

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Daniela Álvarez también entregó detalles del procedimiento reciente y explicó que el especialista tuvo que intervenir una zona muy cercana al nervio de la voz. Pese a ello, indicó que todo salió bien y que no se presentaron complicaciones adicionales durante la biopsia.

Tras conocerse la noticia, seguidores y usuarios en redes sociales reaccionaron con mensajes de apoyo y buenos deseos para la modelo y presentadora. Comentarios relacionados con bendiciones, fortaleza y deseos de pronta recuperación se multiplicaron en sus publicaciones, acompañándola durante este nuevo proceso médico

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