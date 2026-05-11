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Cómo se llamará el hijo de Carolina Ramírez, Yeimy en 'La Reina del Flow' - CaracolTV

Carolina Ramírez, Yeimy en 'La Reina del Flow', confesó que ni ella ni su pareja Martín Cornide tienen conocimiento del sexo del bebé. Estos son los nombres que han pensado para su hijo.

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Cómo se llamará el bebé de Carolina Ramírez: tiene nombres para niño y niña

La actriz de 'La Reina del Flow' confesó que ni ella ni su pareja tienen conocimiento del sexo del bebé, pues quieren saber si es niño o niña el día en que este llegue al mundo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de may, 2026
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Estos son los nombres que Carolina Ramírez, actriz de 'La Reina del Flow', ha pensado para su bebé.