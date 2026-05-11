Cómo se llamará el bebé de Carolina Ramírez: tiene nombres para niño y niña

La destacada actriz caleña se convirtió en una de las protagonistas de los Premios Platino el pasado 9 mayo en La Riviera Maya al aparecer en la alfombra roja y en la ceremonia luciendo su pancita de 38 semanas de embarazo. Ante la novedad, muchos fanáticos se preguntan cómo avanza la gestación del nuevo integrante de su hogar y qué se sabe hasta el momento sobre la dulce espera.

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Cómo se llamará el bebé de Carolina Ramírez y Martín Cornide

La intérprete de Yeimy en 'La Reina del Flow' concedió una entrevista para Vibra, con Carlos Vargas, en donde aseguró que hasta el momento ni ella ni su pareja sentimental tienen conocimiento del sexo del bebé, pues desean esperar el día del parto para llevarse la sorpresa de conocer si se trata de un niño o una niña.



Asimismo, aprovechó para mencionar que desde ya tienen los nombres para el bebé que viene en camino; por lo que tienen dos opciones según el género: "Si fuese niña se llamaría Paz, pero eso llegó hace un montón, y el nombre de Sur si es niño porque es un nombre que le llegó a Martín en un sueño y bueno", explicó.





Ramírez también contó que Martín realizó un viaje en el que un hombre se le acercó para mencionarle que tendría un hijo llamado Sur, lo que los motivó aún más a cumplir con esta idea.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han relacionado esto con su papel en la exitosa serie de Caracol Televisión en la que trabajó de la mano con Carlos Torres: "Su única hija se llama Alma", "Es y será niño", "Si es niño Pez Koi y si es niña Yeimy chiquita", "Muy hippie", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

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Es necesario mencionar que la destacada actriz dio a conocer la noticia el 7 de febrero de 2026, cuando posó para la portada de la revista Marie Claire y se sinceró sobre los retos de ser mamá después de los 40 años; desde entonces ha compartido con su comunidad cómo avanza el embarazo y cómo van los preparativos para la llegada del recién nacido.

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