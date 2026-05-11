Así lucen hoy los trillizos de 'El Precio es Correcto': han pasado más de 14 años

Uno de los programas más queridos de Caracol Televisión fue 'El Precio es Correcto', que se lanzó en abril de 2011 en Colombia y cuyo último episiodio fue transmitido en agosto de 2014. Pese a que han pasado varios años desde que quedó fuera del aire, los televidentes siguen recordando el carisma que caracterizaba a los presentadores Iván Lalinde y Bernando Duque (Berniee), así como también a los participantes más divertidos del formato.

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De hecho, hay quienes recuerdan a los trillizos que modelaban en la producción, pues se encargaban de presentar cada uno de los productos a los que los participantes debían adivinarles el precio o, por lo menos, acercarse.

Qué ha pasado con los trillizos de 'El Precio es Correcto'

Los famosos trillizos son los hermanos López, quienes forjaron un futuro prometedor en la industria del entretenimiento del 2010 en adelante. Sus nombres en la vida real son Willie, Gary y Jossimar. Recogen más de 500 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, pese a que su última publicación es de mayo de 2025. Según su última actualización en redes sociales, se trasladaron a Miami, Florida, Estados Unidos, donde crearon un proyecto digital y hasta le sacaron provecho a sus conocimientos y experiencia en el estilo de vida saludable.



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Montaron un canal de YouTube en donde acostumbraban a publicar contenido sobre las rutinas de ejercicio que realizaban, las comidas saludables que preparaban para ver los resultados del gimnasio y donde expusieron también que tomaron la decisión de incursionar en la música, interpretando canciones como 'Amor de los dos', 'Así' y 'Es a ti'.

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Con frecuencia recuerdan algunos momentos de su carrera en el modelaje, incluyendo su paso por 'El Precio es Correcto' y 'Do Re Millones', donde trabajaron de la mano de Vivi Kim, quien dio vida a Yositoco, la encargada de pasarle los instrumentos a 'El Maestro' Escola para que invitara a los integrantes del público a participar en el juego musical.

Los jóvenes reciben frecuentemente mensajes de sus admiradores, quienes recuerdan con cariño su aparición en la pantalla chica en las tardes de Caracol Televisión, especialmente después de las noticias del mediodía: "Tanta belleza en una sola foto. Ay, Dios, me muero", "Los amo y bo solo por la bellesa física😍😘", son algunos de los mensajes que les dejaban sus seguidores.

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