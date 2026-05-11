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Qué ha pasado con los trillizos de 'El Precio es Correcto': trabajaban con Iván Lalinde - CaracolTV

'El Precio es Correcto' contó con la participación de Iván Lalinde y Berniee como presentadores, así como también con los trillizos como modelos. Ellos son los hermanos López; conócelos.

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Así lucen hoy los trillizos de 'El Precio es Correcto': han pasado más de 14 años

Willie, Gary y Jossimar fueron los hermanos que marcaron a toda una generación debido a su aparición en el programa donde los televidentes gastaban y la producción invitaba.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de may, 2026
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Qué ha pasado con los trillizos de 'El Precio es Correcto' y cómo lucen en la actualidad.