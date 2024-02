Así luce Vivi Kim, la modelo que hizo de Yositoko en Do Re Millones, ¿qué hay de su vida?

Sin lugar a duda, Do Re Millones fue uno de los programas de Caracol Televisión que marcó a toda una generación, pues miles de televidentes se conectaban a la transmisión para ver la participación de algunas personas que ponían a prueba sus conocimientos en música, pero al mismo tiempo disfrutaban de la compañía de César Escola, Marcelo Cezán y Yositoko.

Este proyecto, que duró poco más de dos años, contaba con El Tocadiscos de la Fortuna, que a su vez estaba dividido en diferentes secciones dentro de las que se encontraban Bailando con Wii; Coctel Musical; Yosi canto; Gana por 2,3, 4, 5; En Reversa, Musicleta, El Piano de Escola, La Pista, Batuta, Caiga en la Nota, Lectura de Labios, Gire de Nuevo, la Semifinal y la gran Final.

¿Qué se sabe acerca de Yositoko?

Quizás, el momento favorito de esta producción era cuando le pedían a Yositoko que le pasara un instrumento de viento al público para elegir al concursante del día. Cabe aclarar que este papel era interpretado por Vivi Kim; así que aquí te traemos una actualización de lo que ha ocurrido con ella.

Luego de participar en el exitoso formato, la modelo decidió irse a vivir a Estados Unidos, en donde tuvo la posibilidad de estudiar un posgrado y disfrutar en compañía de su hija. A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 37 mil seguidores, contantemente comparte contenido relacionado con su estilo de vida y su faceta como madre.

Es necesario señalar que durante la contingencia mundial por COVID- 19, Vivi presentó problemas de salud mental que fue tratando con el tiempo.

"Me han pasado muchas cosas en 2020. Yo sufrí de depresión e insomnio por COVID-19 y otras cosas este año. Luego recibí la beca para mi estudio. Y finalmente me quité mis brackets después de 3 años", señaló en alguna oportunidad por medio de las historias de su perfil.

Se sabe que la intérprete del personaje asiático habla varios idiomas: inglés, español, coreano y mandarín. Diferentes usuarios de Internet han aprovechado las redes para recordar con cariño su paso por la televisión colombiana.

“Te amamos”, “qué rico que no te olvidas de nuestro país”, “recuerdo ese programa, tú le dabas la esencia”, son algunos de los mensajes que se destacan.