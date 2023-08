César Escola intentó imitar a Amparo Grisales en Yo Me Llamo, pero no logró convencerla

Una de las audiciones que más llamó la atención de los jurados de Yo Me Llamo fue la de la imitadora de Liz Freitez, quien utilizó sus encantos y su carisma para intentar convencer a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno de que sí se parecía a la artista original. Aunque la participante únicamente obtuvo una estrella verde por parte del intérprete de música popular, promovió un momento divertido en el Templo de la Imitación, pues al abandonar el escenario los expertos siguieron hablando de la cantante venezolana.

"Tiene mucha alegría y realmente esa rubia venezolana es así, tan carandosa, pero es muy sexy la Liz. No, y una voz impresionante", señaló 'La Diva de Colombia' una vez la concursante ha abandonado la tarima, a lo que el intérprete de 'Guaro', 'Una noche' y 'Usted no me olvida' respondió: "cuando dice 'mi amor', con el chillidito es bien particular Liz. ¿Cómo sería eso Amparito?".

El momento más gracioso ocurrió justamente cuando 'El Maestro' Escola intervino en la conversación e hizo una imitación que no terminó de convencer a la jurado, quien le aseguró que el sonido que acababa de emitir era muy "feo" y, con buen sentido del humor, le preguntó si le estaba ocurriendo algo. Pipe Bueno, por su parte, insistió en que dijera la frase de manera sensual, a lo que la actriz respondió que ella tiene una forma única de ser y que "lo zumba" de una manera completamente distinta.

"A ver, zúmbamelo diferente", dice Pipe mientras los integrantes del público silban dando a entender que están en medio de una situación picante. Grisales, por su parte, se vale de sus dotes actorales para decir la frase de la manera más sexy posible, lo que deja satisfecho al jurado.

Posteriormente, los tres expertos le dan la bienvenida en el escenario al siguiente imitador. Se trata de Yo Me Llamo Joan Jett, quien llega para interpretar el exitoso tema musical 'I Hate Myself For Loving You'.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?