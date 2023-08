Yo Me Llamo Axl Rose reveló en El Confesionario que hace tributos a artistas de rock

Con gorra, pañoleta, pantalones bicicleteros y camisa de los Guns N' Roses, Yo Me Llamo Axl Rose concedió una entrevista para El Confesionario, en donde no solo se refirió a la reacción que tuvieron Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno durante su presentación, sino que también habló de cómo ha sido su trayectoria artística en Medellín, Atioquia.

El imitador aseguró que lleva aproximadamente 2 años preparando el personaje y agregó que, aunque sintió que tuvo un buen desempeño en el escenario, el jurado no lo vio de la misma manera: "No les gustó, usé la voz muy gutural, quizás, muy estilo concierto, muy live (...) Es una voz estilo gritada, rasgada, lo que usaban los artistas de los 80 como AC/DC, Guns N' Roses con Axl, un Marilyn Manson...", explicó.

El doble del artista estadounidense aseguró que también trabaja haciendo tributos a grandes figuras del rock como Enrique Bunbury, Steven Tyler, Marilyn Manson, Michael Jackson, entre otros exponentes. Asimismo, ha destacado en El Poblado gracias a su participación en diferentes eventos musicales, que le han permitido adquirir gran reconocimiento.

"Les ha gustado bastante mi personaje, yo trabajo en todas las discotecas de Medellín, de El Poblado (...) Igual yo lo que hago lo hago es con pasión, a mi me encanta mucho el rock y me gustaría que ese género siga vivo. Esperaba de pronto poder pasar para poder mostrar el rock, pero si no se pudo, en una próxima oportunidad será", señaló.

Finalmente, afirmó que recibió de la mejor manera posible los comentarios que hicieron los expertos, pues está consiente de que esas apreciaciones son las que le permitirán analizar más detalladamente en qué ha estado fallando para ir corrigiendo dichos detalles poco a poco hasta lograr convertirse en el doble exacto de su artista favorito.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.Te puede interesar: Exparticipante de Yo Me Llamo ahora es comentarista deportivo, ¿a quién imitó?



¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?