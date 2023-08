Las historias de vida de Yo Me Llamo Bonny Cepeda y Celina González sorprendieron al público

Al escenario de Yo Me Llamo llegaron los imitadores de Bonny Cepeda y Celina González, quienes no solo sorprendieron al jurado del programa con su talento, sino que también lo hicieron con la audiencia al revelar sus historias de vida, que lograron conmover a más de un televidente que seguía de cerca la transmisión del capítulo.

El primero en presentarse fue el imitador de Bonny Cepeda, quien luego de recibir dos estrellas verdes y una roja reveló que logró crear el personaje gracias a la ayuda de sus estudiantes, pues se dedica a trabajar como profesor de una institución educativa.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles a mis estudiantes, ya que yo soy maestro de escuela y ellos me ayudaron a construir el personaje y yo quería agradecerles a ellos con mucho cariño, mandarles un saludo y a todas las directivas del colegio que me han ayudado con los permisos y todo eso", señaló.

Por otro lado, la doble de Celina González reveló antes de subirse al escenario del programa que hace algún tiempo fue diagnosticada con nódulos en las cuerdas vocales, de manera que los médicos le recomendaron operarse para continuar así con su carrera musical.

"Hacíamos música de Julio Jaramillo, hacíamos canciones de Celina, de Reuitilio, música andina colombiana y pues como desde los 7 años más o menos empezó mi carrera musical. Como a los 17 años ingresé al Show del Café en el Parque del Café, allí estuve cantando cuatro años y fue una gran experiencia para mí, una gran escuela, y después ocurrieron cosas un poco tristes para mi carrera musical. Estábamos haciendo ensayos (...) Me pidieron que interpretara la canción que siempre hacíamos y no pude, mi voz no me daba", expresó.

Finalmente, agregó que empezó un proceso con la planta yagé, lo que le permitió ir mejorando su estado de salud y retomar de nuevo su carrera artística.

