Pipe Bueno se mostró curioso por un comentario de Amparo Grisales sobre Juanes, ¿se puso celoso?

En la noche número 14 de las audiciones de Yo Me Llamo se presentaron 16 imitadores que sorprendieron a los jurados, algunos positivamente, y otros no tanto. Además de sus voces, ciertos participantes dividieron opiniones e hicieron que Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno debatieran sobre sus votos.

Durante la transmisión del programa se presentó Yo Me Llamo Juanes e interpretó 'Volverte a ver' de Jorge Luis Romero Montes, pero lamentablemente no logró convencer a los presentes y no obtuvo las dos estrellas verdes que le habrían permitido pasar a la siguiente etapa.

En primer lugar, Pipe Bueno le dijo al doble del cantante colombiano que tenía un punto a su favor y destacó su voz: “Cantas súper chévere, pero hay que apretar y buscar esos 'detallitos' para ser imitador”

Por su parte, la 'Diva de Colombia' manifestó que aunque es talentoso, debe esforzarse en mejorar ciertos aspectos específicos: “Él tiene un color muy especial y te faltó esa fuerza y su presencia escénica para plantarte en ese micrófono como él con ese aire rockero, dentro de esas baladas divinas. Cantas muy bien, pero arrancaste muy desafinado”.

El maestro Escola despidió al concursante y lo animó para regresar en la próxima temporada de Yo Me Llamo.

Tan pronto él abandonó el escenario, Amparo dijo: "A mí me encanta Juanes , tan lindo que es. Me gusta y me parece coqueto"; y el cantante de música popular e intérprete de temas como 'Cupido Falló' y 'Te Hubieras Ido Antes' dijo con cierta actitud celosa: "Ehh, pero estás mencionando mucho a Juanes, pues".

