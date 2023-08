Amparo Grisales reflexionó tras palabras de Yo Me Llamo Billie Eilish: "No es el fin del mundo"

En el capítulo 14 de Yo Me Llamo varios imitadores dividieron opiniones entre los jurados; Yo Me Llamo Billie Eilish fue una de las presentaciones más especiales de la noche, pues además de demostrar su talento, la imitadora abrió su corazón y sus palabras sorprendieron a Amparo Grisales .

Después de cantar 'Bad Guy' y de recibir halagos por parte del maestro Escola, la joven expresó que se sentía orgullosa de haber llegado hasta el Templo de la Imitación': “Con el simple hecho de estar aquí yo siento que ya avancé en mi vida porque tuve una época totalmente estancada, ustedes saben que los 20 años son como el fin del mundo”.

Estas palabras dejaron a Amparo Grisales extrañada y le dieron la oportunidad de opinar sobre la salud mental de los jóvenes y cómo las redes sociales los afectan a diario:

"¿Cómo puedes decir eso, mi amor? El mío empezaba ahí a esa edad. No puedo creer que alguien como tú tan bella diga eso. El poder de las palabras... ustedes jovencitos no tiene que pegarse de la memoria colectiva de lo que dicen los teléfonos porque eso es tóxico, tú me dices que los 20 son el fin del mundo y me pongo a llorar, hermosa. ¿Así los tienen las redes?", expresó con preocupación y conmovida.

Acto seguido, recibió otros comentarios sobre su presentación. Pipe Bueno la motivó a seguir trabajando en la voz y en el aspecto teatral de la original.

Antes de que la participante abandonara el escenario, César Escola quiso comentar sobre lo que ella narró, pues se sentía afectada de no poder graduarse de alguna carrera profesional, al igual que sus amigos, por diversos motivos como la falta de recursos económicos.

"El mundo necesita muchos médicos, arquitectos y demás como tus amigos, pero también se necesitan más artistas como tú para que vibremos con música", manifestó.

Tan pronto la joven abandonó el Templo de la Imitación con dos estrellas verdes, Amparo Grisales continuó comentando e hizo una reflexión más profunda sobre la salud mental de muchos jóvenes que lidian con problemas como la depresión, ansiedad, entre otros:

"Me da mucha tristeza la juventud ahora, están totalmente aislados de comunicación real humana, mantienen pegados a un aparato y una niña de 20 años cree que es el fin del mundo. ¡Imagínate! El mundo real tiene cosas bonitas y otras para aprender y que te hacen fuerte. Si no tienes experiencias de todo tipo, no conoces nunca la vida".

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.