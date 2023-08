Yo Me Llamo Feid llora al confesar que su sueño es componer una canción con el paisa

Agradecido por la oportunidad de poder presentarse en el escenario de Yo Me Llamo ante los jurados, el imitador de Feid expresa en El Confesionario que considera que no supieron apreciar el talento que él tiene: "soy cantante, músico, compongo y tengo mucho tiempo en la música".

A su vez, recalca que su intención de cantar sin pista era que los expertos pudiesen percibir en su totalidad su voz y ver el potencial que tiene como el doble del Ferxxo, sin embargo, los planes no le salieron como los tenía ideados y nos cuenta que le dijeron que no había hecho ni un buen comienzo, ni mucho menos un final.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Margarita Rosa confiesa que su principal motivación es rendirle un homenaje a la artista

Con respecto a la preparación del personaje, este imitador de Feid hace énfasis en que sabe de su existencia desde hace ocho años cuando el artista trabajó con J Balvin y que desde esa época ha estado cantando todas sus canciones, además el hecho de sentirse identificado con el artista paisa lo motivó a llevar esta puesta en escena.

En su paso por El Confesionario, Yo Me Llamo Feid asegura que aunque los jurados le dijeron que no, considera que esta también puede ser una señal para que salga adelante con su propio nombre y temas musicales, haciendo hincapié en que esta fue una manera de mostrarse y agradece la oportunidad.

Lee también: Yo Me Llamo Carin León ya se había presentado frente a los jurados, pero imitaba a otro cantante

Publicidad

Sin mostrar dudas ante sus afirmaciones, este imitador deja en claro que se parece al artista tanto física como vocalmente, por lo cual nos recalca que se ha esforzado mucho en el personaje y menciona que sus diferenciales ante otros dobles del paisa son su humildad, el carisma y las ganas de querer seguir adelante.

En medio de esto, nos revela que su atuendo para esta audición lo compró para deleitar al jurado, sin embargo, asegura que le salió casi por más de un millón de pesos y que pudo costearlo porque se esmeró en su trabajo en un puesto de comidas rápidas para conseguir el dinero requerido.

Conoce más: Yo Me Llamo Claudia de Colombia explica qué parte de su atuendo es reciclado

Aunque confiesa que le gustaría volver a participar en Yo Me Llamo, el imitador de Feid deja en claro que le gustaría que en una próxima ocasión los expertos tengan en cuenta que: "soy un buen cantante, tengo buena imitación, pero con la ayuda de Dios en un futuro se podría dar. Soy una persona que ha luchado mucho por sus sueños porque no ha sido fácil llegar hasta aquí".

Publicidad

Para cerrar su paso por El Confesionario, el doble acepta que el estar en el escenario del Templo de la Imitación ha sido uno de los mejores momentos en su vida y que espera que se le dé una oportunidad en la música, pues también sabe que los nervios le pudieron jugar una mala pasada.

Finalmente, con lágrimas, le manda un mensaje a Feid: "es mi cantante favorito y me esforzaré para que algún día pueda componer una canción con él, ese sería mi sueño más anhelado".