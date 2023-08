Yo Me Llamo Margarita Rosa confiesa que su principal motivación es rendirle un homenaje a la artista

En el escenario de Yo Me Llamo se presentan una gran diversidad de imitadores, quienes buscan innovar con cada uno de sus personajes, por lo cual en esta oportunidad este participante quiso traer a Margarita Rosa de Francisco, sin embargo, no logró superar las audiciones ni llegar a la anhelada Escuela del programa.

Al recalcar que las cosas salieron bien, pero no como él esperaba, este aspirante al Templo de la Imitación nos cuenta que sentía que su espectáculo estaba saliendo correctamente, pero exalta que a Amparo Grisales no le gustó y, aunque no recuerda exactamente los comentarios que le hicieron, sabe que tiene que seguir preparando su personaje para perfeccionarlo.

Yo Me Llamo Margarita Rosa de Francisco deja en claro que va a volver a presentarse en el concurso musical, por lo cual va a estudiar aún más a su artista favorita y se va a dedicar a ensayar aquellos puntos que en este momento tiene un poco débiles, pues tiene la aspiración de ser un gran doble y demostrar sus ganas.

Con respecto a las fallas que tuvo en su audición, este exparticipante menciona que los nervios fueron decisivos en su paso ante los jurados, ya que esto no le permitió concentrarse tal y como quería. A su vez, nos cuenta que lleva dos años preparando este rol, no obstante, no parará en su sueño.

En medio de su paso por El Confesionario, Yo Me Llamo Margarita Rosa de Francisco aprovecha para dar otra muestra de su talento al imitar y deja ver algo de lo que mostró en el escenario del Templo de la Imitación, en el que no contó con la aprobación del jurado para pasar a una siguiente etapa del programa.

Uno de los factores que más caracterizan a este doble es su parecido físico, por lo cual nos revela que esto es algo natural y confiesa que su atuendo es de chapolera, haciendo énfasis en que no es para recoger café, sino para un evento más de gala: "mis abuelas materna y paterna eran chapoleras, yo crecí en el eje cafetero y yo quería hacerle un homenaje a Margarita Rosa porque ella es la más, más".

A su vez, deja en claro que es la primera vez que presenta su personaje ante el público, razón que le hace comentar que las personas que lo conocen no saben que está en estas audiciones: "hice el oso, pero lo intentamos y esto fue una buena experiencia, ¡gracias por todo!".

