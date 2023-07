Yo Me Llamo Eros Ramazzotti sigue estudiando italiano y promete volverse a presentar en el programa

Yo Me Llamo se ha convertido en el escenario perfecto para que cientos de colombianos presuman su talento para la imitación en frente no solo del jurado del programa, que está conformado por Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , sino también de todo el país, que anhela ver el progreso de estos artistas. Uno de los participantes que más destacó durante los primeros capítulos de la producción de Caracol Televisión fue sin dudas el imitador de Eros Ramazzotti .

Aunque recibió tres estrellas rojas por parte de los jurados del programa, el imitador les pidió que lo dejaran interpretar otra canción para demostrar que sí tiene talento para personificar a uno de sus artistas favoritos; sin embargo, ellos no accedieron a la petición porque pensaban que podría arruinar más la audición. Al respecto, el concursante asegura que no se rendirá tan fácil en este proceso de cumplir su sueño y que hará todo lo posible por ir mejorando.

"Lamentablemente no sé qué pasó con el jurado porque les dije que si podía cantar otra canción y me dijo 'no, pero si eso es con una sola'. El próximo año me van a volver a tener aquí y me lo voy a ganar", señala bastante seguro de su potencial.

¿Yo Me Llamo Eros Ramazzotti habla italiano?

Al imitar a una de las figuras más importantes del rock, el pop y las baladas románticas en Europa, el participante tenía muy claro que no iba a ser tarea fácil ser el doble exacto; por eso, hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer un buen trabajo en el escenario; sin embargo, esto no dio los resultados esperados, pues su desafinación, falta de parecido tanto físico como vocal y falta de dominio del italiano le jugaron en contra.

"Yo Me Llamo todavía no ha sacado un Eros Ramazzotti. Tres tips, el vocal try que sea nasal, si lo hacen así suena como el muñequito Calamardo. También el físico y la voz. No hablo bien italiano", expresa el participante en medio de la sección El Confesionario.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?