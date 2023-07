Pipe Bueno, de Yo Me Llamo 2023, insistió en que los imitadores deben estudiar su aparato fonatorio

Desde el próximo miércoles 26 de julio los amantes de la buena música y la imitación podrán disfrutar de la nueva temporada de Yo Me Llamo después de la emisión de las 7:00 p.m. de Noticias Caracol. En diálogo con Caracoltv.com el reconocido cantante y jurado de esta edición, Pipe Bueno , les dio algunas recomendaciones a los participantes para ser los dobles exactos de sus artistas favoritos.

Inicialmente, el intérprete de temas como 'Usted no me olvida' y 'Cupido falló' aseguró que el programa viene más recargado que nunca no solo porque el elenco ha compaginado de tal forma que han creado una especie de familia, sino también porque cuando menos piensa que habrán prestaciones insólitas, más aparecen.

"Con respecto al talento hay una diversidad increíble. Yo no sé por qué, pero Yo Me Llamo tiene una característica y es que cada año uno cree que tal vez no se puede llegar a superar el año anterior y es mentira, encontramos cada vez talento con mejor nivel que ustedes no se imaginan, que se asemejan tanto al artista original que uno hasta se puede confundir", expresó en medio de la entrevista.

Asimismo, aprovechó para darles algunas recomendaciones a quienes se atrevan a audicionar en el templo de la imitación frente a Amparo Grisales , César Escola y por supuesto a él mismo.

"De alguna manera todos tenemos un sistema fonatorio con el que cantamos, hablamos, respiramos, que hace que nos podamos asemejar a diferentes voces porque puede que tengamos ese aparato fonatorio similar, entonces cantar y escucharse es muy importante para saber mi voz hacia qué color puede llegar a parecerse y comenzar por ahí", mencionó.

Por último, agregó que hay algunos participantes que se presentan convencidos de que sí se parecen a sus artistas favoritos porque algún familiar o conocido lo mencionó; sin embargo, cuando los expertos analizan su color de voz, aspecto físico y nivel de interpretación, se percatan de que no es así.