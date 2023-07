César Escola tuvo que ponerse a estudiar para calificar a los imitadores de Yo Me Llamo 2023

Durante el lanzamiento para medios de Yo Me Llamo 2023 , César Escola habló acerca de los retos que tuvo que asumir para esta nueva edición del programa. Fue de esta forma como confesó que efectivamente desde el primer capítulo los televidentes podrán encontrarse con imitadores de personajes o artistas que están en tendencia en redes sociales. Aunque conoce muy bien a un amplio grupo de artistas, Escola aseguró que tuvo que estudiar a los cantantes emergentes para poder dan un comentario que en realidad enriquezca el progreso de los participantes.

"Hay unos particularmente nuevos que uno no los acostumbra a oír, entonces me tuve que aprender unos cuántos, no puedo decir los nombres todavía, pero me tuve que aprender muchos", reveló en medio de la entrevista.

Mira también: Yo Me Llamo 2023: Lanzamiento, jurado, presentadores y más detalles que no te puedes perder

Por su parte, Carlos Calero mencionó que los imitadores que logren pasar el primer filtro del programa podrán enriquecer sus conocimientos y pulir sus personajes gracias a la Escuela de Yo Me Llamo, que contará con la participación de grandes profesores de técnica vocal, expresión corporal, entrenamiento físico y más clases que ayudarán a que los participantes se conviertan en los dobles exactos de sus artistas favoritos.

No te pierdas: Shela Aguilera contó que los palcos del teatro de Yo Me Llamo 2023 tienen asientos para 80 personas

"La escuela más maravillosa que tenemos en el mundo que es la Escuela de Yo Me Llamo, obviamente su rector es el señor Moisés Angulo, está Camilo, Pocho, Lamberto, El Mono Casa, Gina, Yanetsis, Angelita, todos hacen parte de ese conjunto que buscan al doble exacto. Creo que están buscando precisamente eso, ver poco a poco esa evolución y los televidentes lo que más anhelan es ver ese paso a paso", expresó.

Te puede interesar: Yo Me Llamo 2023 contará con Inteligencia Artificial gracias a la llegada de Symphony

Publicidad

Por último, la presentadora Melina Ramírez se refirió acerca de que ha tenido la posibilidad de gozarse cada grabación porque escucha algunos de sus géneros musicales favoritos: "habrá diferentes géneros, pero mi música favorita es el jazz, el soul, el blues y hay un artista que canta esta música, que me la estoy disfrutando porque normalmente cuándo va a tener uno jazz en Yo Me Llamo, es difícil, así que este año la verdad he corrido con suerte, una de mis artistas favoritas se ha presentado", finalizó.