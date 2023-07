Así fue como contactaron a Melina Ramírez para presentar por primera vez Yo Me Llamo

Sin lugar a dudas una de las presentadoras más cotizadas de toda Colombia es Melina Ramírez , quien ha destacado no solo por su atractivo físico, sino también por la forma en que se comunica con el público. En diálogo con Caracoltv.com, la presentadora contó cómo fue que la contactaron para presentar por primera vez Yo Me Llamo , el programa de imitación que regresará a las noches de Caracol Televisión desde el próximo miércoles 26 de julio después de la emisión de las 7:00 p.m. de Noticias Caracol.

"No sé exactamente en qué año fue, fue después de presentar el Desafío. Me llamó Juan Esteban Sampedro, ya conocían mi trabajo por el Desafío y me dieron la oportunidad, fue para mí algo grandioso estar en Yo Me Llamo, es el programa más visto de la televisión colombiana así que creo que como presentadora cualquiera soñaría con estar aquí, así que es una bendición. Después de esa, ya han sido tres veces, este es mi tercer año presentando la producción", expresó Ramírez en medio de la entrevista.

Asimismo, dijo que haber pasado de un reality como el Desafío, en donde la prioridad es el rendimiento físico de los participantes y la convivencia, a una producción como Yo Me Llamo, en donde los jurados miran cada detalle del aspecto físico y la voz de los imitadores, ha sido todo un reto que le ha permitido seguirse formando como presentadora.

"Es un programa musical, de imitación, tiene muchos retos el programa en sí. Al ser musical me encanta, me lo disfruto demasiado, soy súper amante de la música de diferentes épocas, entonces en realidad me disfruto mucho grabar el programa y uno de los retos principales es acompañar a los participantes, acá tenemos historias de vida tremendas, personas que de verdad se la han guerreado demasiado por llegar aquí al templo de la imitación a que Colombia conozca su talento, así que estar así de cerca con los participantes, reímos, a veces lloramos, es lindo", finalizó.

