Yo Me Llamo: conoce cuándo se estrena y a qué hora podrás verlo

Solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, 'La diva de Colombia', Amparo Grisales , el maestro César Escola y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno , están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo .

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, y Medellín, fueron las ciudades hasta donde llegó Yo Me Llamo en busca de participantes que se acerquen a ser el doble perfecto de su artista favorito. Solo los mejores llegarán al escenario para convencer a los expertos de quedarse en el Templo de la Imitación.

En esta nueva temporada, Amparo Grisales, asegura que: "como jurado voy a ser sincera y frentera. Yo estudio mucho y por eso, desde mi posición, considero que lo importante es guiarlos, decirles la verdad y recordarles las características que deben acompañar al personaje que están imitando. Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso, hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos".

En esta oportunidad, el cantante de música popular Pipe Bueno regresa a Yo Me Llamo luego de haber sido jurado en los años 2017 y 2018.

"Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé", comentó.

Por su parte, el maestro César Escola afirma que: <<En esta nueva temporada los televidentes verán talento como nunca han visto. Cada vez que hacemos Yo me llamo pensamos: ¿será que encontraremos participantes talentosos como la temporada pasada? y la respuesta es: ¡sí! Cada vez los participantes se preparan más para ser el doble de su artista preferido. Tengo claro que daré un no rotundo cuando vea que la imitación cae en la parodia y desdibuja la esencia del artista original>>.

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo me llamo. Los tres expertos tienen un solo propósito: encontrar el doble perfecto.

¡Convencer a Amparo Grisales, Cesar Escola y Pipe Bueno no estará nada fácil! Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia.

Carlos Calero, quien nuevamente será el presentador de este formato habla de lo que significa para él estar en esta nueva temporada: <<Me siento feliz de hacer parte de este programa. Es mi tercera temporada al frente de este formato tan querido por los colombianos y eso tiene una gran responsabilidad. Me lo disfruto de principio a fin y soy, más que el presentador, un televidente más que goza y se ilusiona con los artistas que llegan al escenario>>.

En cuanto a Melina Ramírez, quien llegará una vez más como presentadora de Yo me llamo, habló acerca de su vestuario y cómo la verán los televidentes: <<Me encanta el concepto de teatro que tiene esta vez el set porque es mucho más elegante y me siento muy cómoda con este estilo así que usaré muchos diseños colombianos y emergentes, talento local increíble. Este año voy con pocos estampados, muchos colores planos y muy elegante, porque ya el set tiene bastante información y nos regimos mucho también con esto>>.

Por su parte, Shela Aguilera, gerente de Programas de talento de Caracol Televisión, asegura: <<En esta temporada los amantes de la música y fieles seguidores de Yo me llamo se encontrarán con una versión recargada, llena de sorpresas, nuevos talentos y momentos inimaginables. El trio de jurados más exigente y divertido de la televisión regresa para descubrir al doble perfecto.

"Amparo Grisales, icono del entretenimiento, posee un don especial para apreciar la verdadera esencia de un artista. Ella aportará su experiencia y su agudo ojo para detectar nuevos talentos. César Escola, maestro de la música, regresa con un oído impecable para la armonía. Él brindará su sabiduría y su perspectiva técnica en cada una de las presentaciones. Y Pipe Bueno, nuestro jurado más joven, un artista consumado con un oído fresco, entendimiento de las tendencias actuales, y una pasión indiscutible por la música.

"Juntos, tienen la misión de descubrir, guiar y valorar a los participantes de nuestro concurso y encontrar al doble exacto que este año se llevará 500 millones de pesos. Y como si fuera poco en esta temporada, por primera vez, todas las noches serán de premiación y estarán a cargo de una nueva y atractiva jurado: Sinfoni, el hada de la afinación creada con IA ¡estamos seguros que traerá mucha felicidad al concurso!".

¡La nueva temporada de Yo me llamo lo hará gozar el doble! Gran estreno este miércoles 26 de julio a las 8:00 p. m. por Caracol Televisión.