Yo Me Llamo: estos son los presentadores encargados de mostrar la otra cara del programa

Carlos Calero y Melina Ramírez están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo y sumarse al grupo de jurados que serán bastante exigentes con cada uno de los participantes.

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación.

Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a Día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo Me Llamo.

Melina Ramírez se desempeña como presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo Me Llamo, Desafío Súper Humanos, La Vuelta al Mundo en 80 Risas y La Vuelta a Rusia en 80 Risas.

Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas. Ahora regresa para acompañar a Carlos Calero en esta edición del concurso de imitación musical más querido por colombianos. En su faceta de empresaria, Forbes Colombia eligió su emprendimiento Go Up, como una de las 30 promesas de los negocios 2023.

Carlos Calero, quien nuevamente será el presentador de este formato habla de lo que significa para él estar en esta nueva temporada: "Me siento feliz de hacer parte de este programa. Es mi tercera temporada al frente de este formato tan querido por los colombianos y eso tiene una gran responsabilidad. Me lo disfruto de principio a fin y soy, más que el presentador, un televidente más que goza y se ilusiona con los artistas que llegan al escenario".

En cuanto a Melina Ramírez, quien llegará una vez más como presentadora de Yo Me Llamo, habló acerca de su vestuario y cómo la verán los televidentes: "me encanta el concepto de teatro que tiene esta vez el set porque es mucho más elegante y me siento muy cómoda con este estilo así que usaré muchos diseños colombianos y emergentes, talento local increíble. Este año voy con pocos estampados, muchos colores planos y muy elegante, porque ya el set tiene bastante información y nos regimos mucho también con esto".

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo.

