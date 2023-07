Yo Me Llamo: estos son los jurados que harán parte de la nueva temporada

Solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, 'La diva de Colombia', Amparo Grisales , el maestro César Escola y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno , están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo .

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única y por su belleza y estilo original.

Con su presencia y carácter desafiante, esta brillante estrella tendrá su ojo y oído crítico más afinado que nunca. Su especialidad será decir la verdad y hacer críticas honestas para convertir a los participantes en el doble exacto en la Escuela de Yo Me Llamo.

En esta nueva temporada, Amparo Grisales, asegura que: "como jurado voy a ser sincera y frentera. Yo estudio mucho y por eso, desde mi posición, considero que lo importante es guiarlos, decirles la verdad y recordarles las características que deben acompañar al personaje que están imitando. Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso, hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos".

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: 'Sangre de lobos', 'La maldición del paraíso', entre otros. A su vez, ha sido director de comedias musicales como 'La jaula de las locas', 'La invencible Molly Brown', 'Peter Pan', 'Cabaret' y otras más.

Presentó varios programas como Francotiradores, Día a Día, Do Re Millones, También Caerás, Hola Escola. También es coach vocal en La Voz Kids, La Descarga y A Otro Nivel, siendo esta es su quinta temporada como jurado de Yo Me Llamo.

Por su parte, el maestro César Escola afirma que: "en esta nueva temporada los televidentes verán talento como nunca han visto. Cada vez que hacemos Yo Me Llamo pensamos: '¿será que encontraremos participantes talentosos como la temporada pasada?' y la respuesta es: ¡sí! Cada vez los participantes se preparan más para ser el doble de su artista preferido. Tengo claro que daré un no rotundo cuando vea que la imitación cae en la parodia y desdibuja la esencia del artista original".

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente, prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos.

Entre otras cosas, el intérprete de 'Recostada en la cama', 'No voy a llorar', 'Te hubieras ido antes', entre otros éxitos, fue jurado de Yo Me Llamo en los años 2017 y 2018 y ahora regresa al selecto equipo de expertos que estará en la mesa buscando el doble perfecto.

"Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé", comentó.

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. Los tres expertos tienen un solo propósito: encontrar el doble perfecto.

¡Convencer a Amparo Grisales, Cesar Escola y Pipe Bueno no estará nada fácil! Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia.

¡La nueva temporada de Yo Me Llamo te hará gozar el doble! Gran estreno este miércoles 26 de julio después de Noticias Caracol de las 7:00 p.m. por Caracol Televisión.