Yo Me Llamo: descubre quién fue el primer ganador del reality

Un 22 de agosto de 2011 se dio el lanzamiento de la primera temporada de Yo Me Llamo , la cual fue un rotundo éxito con un promedio de 17 puntos de rating, abriéndose un espacio en el corazón de los colombianos, quienes desde ese momento empezaron a vibrar con las presentaciones de los dobles perfectos.

Desde hace 12 años, los televidentes se han dejado maravillar con cada uno de los participantes que han pasado por este escenario, sin embargo, no han olvidado a ese primer ganador del concurso en el que los dobles perfectos brillan.

Jorge Martínez , quien se puso en la piel de Yo Me Llamo Rafael Orozco, levantó el premio como el mejor imitador en 2011 y se convirtió en el primer doble en tener este reconocimiento, logrando a su vez un enorme reconocimiento en Colombia y el exterior.

En ese momento, la vida le cambió a este participante, quien empezó a hacer múltiples presentaciones en las cuales demostraba en vivo su gran talento y mantenía el legado del icónico artista vallenato, por lo que miles de fanáticos lo acompañaron a lo largo de esta etapa de su carrera.

Yo Me Llamo Rafael Orozco se convirtió en el ganador al obtener el 54.83% de las votaciones hechas por el público, quienes vieron en él al cantante oriundo de Becerril, Cesar, y así se llevó 500 millones de pesos.

Cabe destacar que, antes de presentarse al programa, Jorge Martínez no consideraba que tuviese un parecido físico con el artista vallenato, pues pensaba que solo tenían un color de voz similar, aunque seres cercanos fueron los que lo convencieron de participar.

Sin embargo, diez años después, este imitador decidió dejar a un lado su personaje y dedicarse a su propia música, no sin antes agradecer por todo lo que este personaje le dio y las experiencias que tuvo gracias al cariño de su público.

A su vez, confesó que no fue una decisión fácil de tomar, ya que tenía miedo de que las personas no lo contrataran debido a que les interesaba más su papel de Yo Me Llamo Rafael Orozco. A pesar de esto, asumió el riesgo y seguió su sueño de ser reconocido por su nombre, algo de lo que pudimos ser testigos en La Descarga , cuando se quitó el bigote y aprovechó para cantar uno de sus temas.

Desde ese momento, Jorge Martínez ya ha tenido la posibilidad de tener presentaciones con su propia música, ya que se dio cuenta que la gente no ha dejado de admirar su talento.