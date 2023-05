Yo Me Llamo: Conoce los presentadores que han hecho parte de cada temporada

Así como cada uno de los participantes de Yo Me Llamo ha dejado una huella en los colombianos, que recuerdan con mucho cariño el paso de estos por el programa en el que se reúnen los mejores imitadores de nuestro país, los presentadores también le han dado ese toque extra para que este concurso musical sea uno de los más vistos y queridos por los televidentes.

Año tras año, ellos son quienes se encargan de transmitirnos las historias de vida de cada uno de los concursantes y se comprometen a mostrarnos esa personalidad que los hace únicos, pues saben cómo hacer que se sientan libres de expresarse ante las cámaras.

Aunque los presentadores de Yo Me Llamo no han sido los mismos durante las ocho temporadas, siempre se ha contado con dos de ellos a lo largo de cada edición, pues uno es el encargado de presenciar lo que ocurre en el escenario y hablar con los jurados y el otro está tras bambalinas, ya sea animando a los participantes o recibiendo las reacciones tras las presentaciones.

Es por ello que aquí te hacemos el recuento de las siete talentosas personas que han estado a cargo de esta importante labor desde la primera emisión el 22 de agosto de 2011:



Ernesto Calzadilla

Fue el primer presentador que tuvo Yo Me Llamo y quien le dio la apertura a este exitoso formato, ganándose el cariño de los colombianos, que noche a noche se conectaron con su forma introducir a los talentosos artistas. Este actor colombo-venezolano hizo que los televidentes tuviesen la oportunidad de conocer más de cerca a quienes estaban siendo parte del concurso.

Estuvo presente desde la primera temporada hasta la sexta, titulada como Yo Me Llamo, un viaje musical.

Linda Palma

La encantadora mujer, que actualmente hace parte de Show Caracol, fue la encargada de motivar a cada uno de los participantes, tanto antes como después de sus presentaciones, a quienes con su dulce personalidad logró maravillar.

La talentosa presentadora solo hizo parte de las dos primera temporadas del concurso musical.

Sandra Posada

Con una dosis de alegría y diversión, esta presentadora llegó a esta producción para seguir dándole visibilidad a las historias de vida de cada uno de los dobles que estaba en competencia, para también ser esa voz de aliento que se necesitaban en momentos llenos de tensión.

Su duración solo constó de dos temporadas, la tercera y la cuarta, siendo esta última conocida como Yo Me Llamo, la conquista de América.

Jessica Cediel

Llena de emociones y las palabras correctas, esta mujer logró conectar con cada uno de los competidores a los cuales tenía que recibir, pues era consciente de que en sus manos estaba el brindarles el apoyo que necesitaban para salir a brillar en el escenario.

Su presencia en el concurso de los mejores imitadores en Colombia fue muy corta, pues solo la pudimos ver en el 2015, siendo la quinta edición de este programa.

Valerie Domínguez

Otra de las presentadoras que tan solo estuvo en una ocasión, pero que se emocionaba con cada uno de los competidores, pues con su sabrosura y su particular forma de vivir sus emociones se "erizó" de inicio a fin.

La séptima temporada de Yo Me Llamo, en 2019, es la única oportunidad en la que hemos podido ver a la presentadora al lado de los dobles perfecto.

Carlos Calero

Con una vara bastante alta, pues no era sencillo reemplazar al único presentador que había tenido este concurso, el barranquillero se encargó de dejar su marca personal y estar por todo lo alto al hacer que los colombianos se sintieran muy a gusto con su llegada. A su vez, le dio un nuevo aire a este cautivante formato.

Este presentador llegó al concurso musical desde 2018, sumando dos participaciones contando la de 2022.

Melina Ramírez

La puesta tras de escena tuvo una magia especial con esta presentadora, quien vibró con cada uno de los dobles con quienes pudo compartir, ya que sus emociones, historias de vida y sueños la conmovieron, así como también la hicieron identificarse. Su sonrisa se ha vuelto una huella difícil de olvidar para cada uno de los concursantes, a quienes les realizó las preguntas ideales para conocer qué hay detrás del personaje.

La caleña ha estado presente en dos temporadas distintas y no consecutivas, pues su primera aparición fue en el 2018 (último año con Ernesto Calzadilla) y la siguiente fue en el 2022, siendo esta la más reciente edición del programa.