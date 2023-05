Qué ha pasado con Yo Me Llamo Nino Bravo desde su participación en el programa de imitación

Sin lugar a dudas uno de los imitadores más recordados de Colombia es Yo Me Llamo Nino Bravo , cuyo nombre de nacimiento es Luis Eduardo Correa, pues su gran parecido vocal con el artista español se robó las miradas de millones de fanáticos de la música pop. El participante tuvo la oportunidad de exponer su talento en el 2011, cuando los presentadores del programa de imitación eran Linda Palma y Ernesto Calzadilla.

El jurado de aquella época estaba conformado por grandes figuras del entretenimiento nacional, como es el caso de 'La Diva de Colombia', Amparo Grisales , Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez . Aunque en esta primera edición Jorge Martínez, el imitador de Rafael Orozco fue el que se llevó el millonario premio, Dante logró posicionarse en la industria y consolidar una carrera musical.

En 2021, durante una entrevista para Caracoltv.com , el artista reveló que al finalizar el programa, tuvo la posibilidad de conocer a la familia de Nino Bravo, el artista original, y a algunos de sus músicos, quienes lo animaron a seguir mostrando su potencial y animarse incluso a crear su propia carrera, en la que pudiera crear sus ritmos, proponer ideas, etc.

"Incluso recibí la aprobación, el cariño, el afecto de muchos de ellos. Muchos que se sintieron orgullosos de que yo le rindiera el tributo a ese artista maravilloso y otros incluso que me decían que luchara por tener yo mismo como artista, no como imitador , un camino en la música", expresó.

Dante tocó la puerta de Caracol Televisión por segunda vez

En 2022, Caracol Televisión lanzó La Descarga, el templo de la música, un reality que tenía como propósito reunir a los mejores artistas del país que han alcanzado la fama gracias a los formatos de talento que ha emitido tales como Yo Me Llamo , La Voz Colombia y A Otro Nivel.

Este fue el momento perfecto para que Dante, casi 12 años después, volviera a emocionar al público con su voz prodigiosa. De esta forma, logró quedar seleccionado para el Equipo de Santiago Cruz, en el que mejoró cada vez más como cantante al lado de un maravilloso mentor.

Su paciencia, empatía y buena actitud hicieron que muchos aficionados se tomaran las redes sociales para conocer otros detalles de su vida, por lo que actualmente cuenta con miles de seguidores que están pendientes a las presentaciones que tiene programadas en diferentes ciudades a nivel nacional y también en el extranjero.