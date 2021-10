Esto ha pasado con Nino Bravo de Yo Me Llamo luego de hacer parte de la primera temporada

Luis Eduardo Correa ‘Dante’ participó en la primera temporada de Yo Me Llamo en el año 2011, donde consiguió llegar a la final y quedar de segundo lugar gracias a su homenaje a Nino Bravo; compitió con Jorge Martínez, quien imitaba a Rafael Orozco y quien se consagró como ganador.

Varias de sus presentaciones marcaron a todo el país, pues durante su proceso en la competencia demostró el buen corazón que tiene y lo mucho que se esforzó para ser el imitador perfecto. Su gala de ‘Noelia’ fue la más emotiva, consiguió hacer llorar a todos los jurados del momento y llevarse la admiración de los colombianos.

‘Dante’, como es su nombre artístico, habló con Caracoltv.com sobre lo que ha sido de él luego de su honroso segundo lugar, que asegura, le cambió la vida a su familia, con quienes ha viajado mucho.

“Yo me encuentro en la ciudad de Miami donde estoy radicado hace ya 4 años, hemos tenido gran vigencia, el personaje no desaparece de la memoria”, mencionó.

Nino Bravo sigue haciendo parte de su carrera artística, en Estados Unidos es muy solicitado, pero también muestra su carrera como ‘Dante’. Según reveló, su show se basa en dos partes, la primera es siendo el personaje que lo llevó a la final en Yo Me Llamo y el otro con su identidad, haciendo tributo a la música de los años 60,70, 80 y 90.

La relación de ‘Dante’ con la familia de Nino Bravo

El artista recuerda lo significativo que fue para él, que después de su participación en el reality, familiares del fallecido cantante se acercaran para agradecerle por su tributo.

“Fue algo muy importante en la historia de mi vida haber compartido con las hijas de Nino Bravo, con su esposa, con músicos que lo acompañaron en vida. Ha sido fructífero todo lo que he vivido, incluso tenemos proyectado para 2022 hacer una gira por España”, aseguró.

Presentaciones memorables

Hablar de Yo Me Llamo es retroceder al 2011 y recordar la gala donde interpretó ‘Noelia’, canción bastante exigente y en la que se llevó la sorpresa de ver a su esposa, quien buscó la forma de llegar a verlo, sin importar las limitaciones económicas del momento.

‘Carolina’ fue otra gala en la que siente que se desempeño muy bien, los jurados lo halagaron y ahí ya había logrado bajar de peso para mejorar su imitación.

‘Dante’ asegura que su vida cambió completamente después de su participación en el reality, tiene recuerdos maravillosos de lo que ha pasado en su carrera durante estos 10 años.

“Estuve cantando, alternando con Juan Luis Guerra, Don Omar, he estado con Carlos Vives. En España alterné con El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Los Hermanos Lebrón. También he tenido la oportunidad de cantar como Nino Bravo en países tan exóticos como China, Noruega, Australia”, afirmó.

“Yo Me Llamo cambió mi vida, me abrió las puertas, me siento orgulloso de haber participado en la primera temporada, donde mucha gente que estaba oculta cantando en bares, casinos y hoteles pueden, gracias al programa de Caracol Televisión, mostrar el talento, quizás, más brillante que está oculto”, finalizó.

