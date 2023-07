Yo Me Llamo Feid le envía un mensaje al artista real y asegura que, sin saberlo, le salvó la vida

‘El Ferxxo’ es uno de los cantantes más sonados en Colombia actualmente y no es extraño que en esta temporada del programa varios quieran convertirse en Yo Me Llamo Feid . Por eso, en el confesionario hablamos con uno de ellos, quien no pasó a la siguiente etapa.

Como a otros imitadores, en este caso también tuvo problemas al subirse al escenario debido a los nervios. En medio de la entrevista, cuenta que entró muy emocionado, además, Amparo Grisales estaba bailando y César Escola lo veía bien, pero Pipe Bueno le dio un rotundo “no”.

El intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ aseguró que el cantante urbano es un artista demasiado bueno y en su caso tiene varias cosas que debe mejorar, la ‘Diva de Colombia’ aseguró que tiene el look y el Maestro no le comentó nada.

Parece que, a pesar de verse muy similar, su voz le causó problemas con los expertos, no obstante, él cree que los jurados resaltaron errores que él cree que puede corregir mucho más adelante , pues está comprometido con el personaje.

Aunque no logró pasar a la siguiente etapa de la competencia, sigue con la moral muy alta, pues llegó hasta esta instancia a la que no cualquiera llega, él lo logró y cumplió una meta que ahora considera como un sueño hecho realidad.

La razón por la que decidió tomar el personaje y convertirse en Yo Me Llamo Feid es el gran parecido que le veían con el paisa en la calle, tanto que en una ocasión llegaron a confundirlos. Asegura que mientras camina hay personas que le dicen que es igual, por lo que no modificó mucho su apariencia física, solo se dejó crecer el bigote.

El imitador ha aprovechado esto para hacer lives en TikTok y en redes sociales, además de videos, en donde nunca faltan los comentarios sobre su similitud con ‘el Ferxxo’. Poco a poco ha trabajado en mejorar su voz, pero ha sido un proceso y parece que por ahora no es suficiente para los exigentes jurados.

Sobre su esfuerzo, Yo Me Llamo Feid está seguro de que muchas personas piensan que imitar es fácil, pero no es así, pues hay que hacer variaciones en los gestos, en la boca, en la manera de pronunciar, convertirse en alguien es mucho más complicado, según él.

Todo el look con el que se presentó se lo regaló su hermana que, junto a su hermano, siempre lo han apoyado en su objetivo de convertirse en su artista favorito. Ellos no fueron los únicos que lo han ayudado, pues, sin saberlo, el paisa también lo hizo.

“Él no sabe, pero me salvó la vida, estuve en un momento de depresión muy dura en el que perdí a mi madre y él me abrió las puertas para seguir adelante”, si lo conociera quisiera agradecerle por hacer la música que hace.

Afirma que le gustaría darle un abrazo, decirle que es su ídolo y algún día, así sea de lejos, poder asistir a uno de sus conciertos.

