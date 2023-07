César Escola reaccionó con humor a Yo Me Llamo Feid luego de que hiciera una parodia de él

Durante el primer capítulo de Yo Me Llamo 2023 varios participantes expusieron el verdadero talento que tiene Colombia para la imitación, mientras que otros tantos llegaron al escenario del programa para hacer reír al jurado con su sentido del humor, pues hicieron parodias de varios personajes que son tendencia actualmente en las plataformas digitales. En diálogo con Caracoltv.com, el maestro César Escola reveló cómo se sintió al ver cómo el imitador de Feid se apropió de la tarima para asegurar que tenía un gran parecido a él.

¿César Escola se enojó?

"En estas audiciones de Yo Me Llamo hay muchas sorpresas y ustedes seguramente ya vieron muchas, pero hay una de alguien que de pronto en la mitad de la audición, la venía haciendo muy pero muy mal el personaje Feid, y de pronto Amparo lo para, Pipe lo para 'no, no te llamas' porque qué estás haciendo, estás desafinando y entonces como que entra en shock y entro en shock yo también y cambia el personaje y dice 'ah, no, entonces no soy Feid, me llamo el Maestro Escola'", mencionó de manera jocosa mientras imitaba el baile que hizo el participante frente a las cámaras.

Escola aseguró que como este personaje, son muchos más los que se presentarán en las audiciones de la nueva producción de Caracol Televisión que se transmitirá después de Noticias Caracol de las 7:00 p.m. y que contará con jurados y presentadores de primera categoría como Carlos Calero , Melina Ramírez , Amparo Grisales , Pipe Bueno y por supuesto el maestro Escola.

"No, yo me divierto porque sé que lo hacen con mucho cariño, en ningún momento me ofendo ni nada por el estilo, al contrario, me divierto mucho con ellos", dijo respecto a si ha llegado a molestarle ese tipo de parodias. Finalmente, invitó a todos los internautas a permanecer conectados con la producción, pues está seguro de que el progreso de estos imitadores dejará sorprendido a más de un televidente.