Yo Me Llamo Ángela Aguilar hizo llorar a Amparo Grisales y se llevo elogios del jurado

Al escenario de Yo Me Llamo han llegado grandiosos participantes, quienes llevan mucho tiempo preparando sus personajes y estudiando cada uno de los factores que los componen, es por ello que Yo Me Llamo Ángela Aguilar logró tocar el corazón de Amparo Grisales con su talento.

Interpretar a la reconocida cantante mexicana Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar, no es tarea fácil, pues su canto es algo bastante de igualar y de debe tener mucho sentimiento al hacerlo de la misma forma que ella.

Te puede interesar: César Escola reaccionó con humor a Yo Me Llamo Feid luego de que hiciera una parodia de él

No obstante, esta participante logró estar a la altura de todos estos retos e hizo una presentación con la cual los tres jurados quedaron maravillados, pues para ellos es un placer encontrar gente tan talentosa y preparada para seguirse perfeccionando en la Escuela de Yo Me Llamo.

Es por ello que Amparo Grisales no quiso contener sus emociones y lloró al escuchar a Yo Me Llamo Ángela Aguilar, pues mencionó que: "llorona estoy yo; tú no sabes la ilusión que tenía de escuchar cantar a esta artista que estás interpretando, eres igual. Como manejas ese paso de los falsetes a la voz de cabeza, esa voz suave y melodiosa con esos ronquitos en el momento que es".

Conoce más: Así fue como Yo Me Llamo Diomedes Díaz se dio cuenta que se parecía al verdadero vallenatero

Publicidad

Sin duda alguna, las dos mujeres terminaron en medio de lágrimas, por lo cual la jurado añadió: "tienes un registro impresionante en tu voz, además ¡estás divina!, el cabello como es y el vestido está perfecto, eres hermosa, gracias por haberte presentado en Yo Me Llamo, me erizaste por todo lado".

Definitivamente la imitadora de Ángela Aguilar no pudo sentirse más agradecida y orgullosa de todos los elogios recibidos por la 'Diva de Colombia', quien en esta edición ha demostrado el nivel de exigencia que tiene con cada uno de los aspirantes al Templo de la Música.

Lee también: Yo Me Llamo Paulina Rubio no está de acuerdo con los comentarios del jurado: "no saben nada"

Tras esto, Pipe Bueno se sumó a la retroalimentación y exaltó que: "teníamos muchas ansias de saber qué iba a pasar con este personaje y superaste las expectativas, de verdad que muchas gracias por tu interpretación. Tuve, de hecho, el placer de trabajar con Angelita y con su padre en Miami, para unos premios".

Publicidad

"Su padre no la deja pelar ni una sola nota, evidentemente con un padre así el nivel vocal es increíble", sumó el jurado, quien luego mencionó que los gallitos en ciertos finales son característicos de Ángela Aguilar, los cuales le escuchó por momentos, por lo que le recalcó que deben trabajar en que sean más precisos y constantes, puesto que es algo característico de este linaje.

Finalmente, César Escola dio su opinión: "más allá de la imitación, lo que lograste fue sumergir a todos, al público y al jurado, en un sueño, en la nostalgia y el sentimiento y eso se logra cuando se hace con el corazón y tú lo pusiste. Te felicito y sí te llamas". Frente a esto, Yo Me Llamo Ángela Aguilar se mostró muy conmocionada y aún dentro del personaje agradeció por la oportunidad.