Rossy War explica en qué falló al presentarse a Yo Me Llamo: "me la pasé cantando como loca"

En Yo Me Llamo se presentan cada año miles de personas con múltiples de personajes que resultan muy curiosos para los jurados, en este caso, Yo Me Llamo Rossy War causó diversas reacciones en Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno en su audición.

Después de su paso por el Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Rossy War intenta buscar una explicación a lo que sucedió en la tarima, pues ella considera que a pesar de que ensayó hasta el cansancio, tenía todo para pasar a la siguiente etapa.

“Yo vine a imitar a Rossy War, pero las cosas no se me dieron, me la pasé ensayando mucho y cansé la voz hasta el punto de que no me salió como yo quería”, dice algo afectada la mujer.

Posteriormente, asegura que se afectó a sí misma por excederse en la preparación, pues sus deseos de pasar a la Escuela de Yo Me Llamo eran tan grandes, que no fue consciente de las consecuencias: “Sentí que la voz, desde el principio, no me resultó como había planeado”, agrega en la entrevista.

Antes de abandonar el Confesionario, Yo Me Llamo Rossy War explica detalles de su atuendo, el cual también resultó llamativo para muchos televidentes en la audición, en especial su sombrero: "La ropa ya la tenía, el sombrero lo compré con la peluca", dice entre risas.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.



¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.