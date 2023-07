Yo Me Llamo Paulina Rubio no está de acuerdo con los comentarios del jurado: "no saben nada"

Cuando Yo Me Llamo Paulina Rubio está en el escenario se siente como pez en el agua, sin embargo, al ponerse de pie frente a los jurados las cosas no le salieron nada bien , “hay días que es así, hoy estuve mal, así pasa a veces”.

Está segura de que volverá en una próxima edición de la producción, pues, según ella, “hay talento para rato”, de hecho, sus puertas están abiertas, “¿por qué no grabar una telenovela con Amparo Grisales, un disco con Thalía?”.

Conoce más: Pipe Bueno, de Yo Me Llamo 2023, insistió en que los imitadores deben estudiar su aparato fonatorio

La cantante es una de las que piensa que no debe rendirse y que sí o sí tiene que trabajar duro, sabe que no es perfecta, pero que de todo se aprende y esta experiencia le ha enseñado mucho . Seguirá dándolo todo, creciendo y cantando sus mejores canciones para todas las mujeres de Colombia.

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno le dijeron que no se llama Paulina Rubio, sin embargo, asegura que no tiene claros los motivos y que no tiene por qué desmentir nada, pues solo se debe a su público y seguirá así, no se rendirá por los comentarios de los jurados.

Publicidad

Para Yo Me Llamo Paulina Rubio no importa lo que los expertos le hayan dicho, pues seguirá haciendo música, esta es su mejor medicina y no se rendirá tras su paso por el programa, por el contrario, volverá a intentarlo.

Si pudiera decirles algo, sería “que cuiden el planeta porque no saben nada más” y agrega “no dieron ninguna opinión que me haya ayudado, que me haya permitido ser yo, no me dejaron, hicieron lo que ellos quisieron. Yo venía a dar lo mejor de mí, pero bueno, no se pudo”.

Confiesa también que lleva preparando el personaje desde su infancia , tiene una Paulina adentro desde los cinco años y la llevará siempre con ella. De hecho, en la calle la confunden con su artista favorita, a veces incluso le dicen Britney, pasando por alto su “piel azteca y su cabello rubio”.

Publicidad

Su peluca le jugó una mala pasada y le causa mucho calor, por lo que espera que el próximo año pueda volver a postularse , pero esta vez usando su propio cabello, “yo voy a volver y tú me vas a esperar porque yo te voy a poner a bailar, yo te doy ritmo”.

Eligió un outfit amarillo porque, además de que es un color que la identifica, le recuerda al sol y la imitadora es un sol todos los días, para ella cada 24 horas tiene una oportunidad más para triunfar.

Sobre las cosas que puede mejorar, cree que olvidó algunos pasos de baile sobre el escenario, según ella, la idea era que iniciara su presentación con una patada y entonces empezara a cantar, pero no logró hacerlo de esta manera.

Si Yo Me Llamo Paulina Rubio se volviera a presentar en otra temporada, ¿qué dirían los jurados? Y más después de las fuertes acusaciones que hizo sobre ellos, ¿Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno estarían de acuerdo?

Te puede interesar: César Escola tuvo que ponerse a estudiar para calificar a los imitadores de Yo Me Llamo 2023

Publicidad

No te pierdas el Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!