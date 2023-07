Yo Me Llamo Karol G está convencida de que todas las mujeres son una ‘Bichota’, pero ¿cómo le fue?

Yo Me Llamo Karol G se presentó en el escenario frente a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, a los expertos les pareció que en este momento ella no es la doble perfecta, pero se lleva mucho de esta experiencia.

Lo primero que le dijo ‘La Diva de Colombia’ es que necesita tener más pum-pum, pues solo lleva tres meses ensayando el personaje y sabe que este tiempo, comparado con el de algunos de sus colegas no es suficiente.

Conoce más: Capítulo 1 Yo Me Llamo: Los expertos en dobles perfectos están listos para su gran estreno

Sabe que muchos quisieran tener la oportunidad que se le presentó a ella, no cualquiera llega a esta etapa, por esta razón se siente muy contenta, está satisfecha con lo que ha logrado y toda su familia tenía las expectativas sobre su éxito.

“Gracias a Yo Me Llamo por haberme permitido estar aquí, porque fueron varios filtros y no es fácil”, comenta, además, invita a otras personas a que se postulen y participen, pues llegar al escenario con los jurados es una “experiencia espectacular” y aunque recibió el “no”, hizo todo con mucho amor.

Publicidad



Su tía fue la persona encargada de ayudarle con su look y una idea que nació de la improvisación poco a poco se fue formando y mejoró, además, ella se encargó de meterle todas las ganas y el entusiasmo para audicionar y mostrarse frente a toda Colombia.

La imitadora asegura que su carisma la hace diferente a otras Yo Me Llamo Karol G, a pesar de esto, los nervios le afectaron, esta es la primera vez que se presenta ante el público y cree que el estrés y los ensayos hicieron que se le subiera la presión, lo que tampoco permitió que se presentara perfectamente.

Todo lo que ha pasado para poder ser la doble perfecta de su artista favorita suma a sus experiencias y ella no duda que sacará lo mejor de su camino en el programa, pues cree que fue maravilloso y le encantó que sucediera.

Publicidad

¿Cómo preparó el personaje? Poco antes de la competencia empezó a estudiar a ‘La Bichota’, vio todos sus videos musicales, sus presentaciones en vivo, conciertos, entrevistas y otros eventos. Debido a esto, tiene claro que pudo mejorar su voz e intentar interpretar un poco mejor la canción que eligió.

Sobre otras Yo Me Llamo Karol G, afirma que cada una tiene su esencia, dice que ha visto a varias a lo largo de las temporadas del programa y que, aunque todas son diferentes, tienen algo en común, “todas somos bichotas”.

Sabe que no es la doble perfecta y un hecho que lo demuestra es que los jurados no le dieron el “sí”, pues ella cree que querían algo distinto, a pesar de esto, se dedicó por completo al personaje y dio su 100%, por lo que no tiene arrepentimientos.

Para terminar con su entrevista en el confesionario, se refirió a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, afirma que tal vez no les agradó, pero se siente contenta y tal vez este no era su momento de estar en Yo Me Llamo, no obstante, lo volverá a intentar después de perfeccionar a ‘La Bichota’

Te puede interesar: Capítulo: Los imitadores de Camilo Sesto, Roberto Carlos y Julio Jaramillo hablan de Yo Me Llamo

Publicidad