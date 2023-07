Yo Me Llamo Axl Rose explica su atuendo y cómo hacer el "baile de la serpiente" de su artista

Yo Me Llamo Axl Rose llegó pisando fuerte al escenario de este emocionante programa de imitación, sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes, ya que Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno no vieron su parecido con el legendario artista de rock y vocalista de los Guns N’ Roses.

Con respecto a su audición frente a los exigentes jurados, el participante se lamenta y dice que los nervios le jugaron una mala pasada, pero está más que convencido de que es el doble perfecto del cantante, compositor y pianista estadounidense, quien fue el ídolo de miles de jóvenes desde 1980.

Justamente el imitador de Axl Rose explica cómo es el curioso movimiento “serpentín, el baile de la serpiente” que enloquecía a miles de mujeres en décadas pasadas. ¿Es similar al del original?

Por otra parte, este joven dice que se esforzó mucho en su personaje y que lleva una vestimenta idéntica al de aquel rockstar: “Tengo la pañoleta icónica, los pantalones ajustados y el baile”.

Durante la conversación con Caracoltv.com, el doble del intérprete de canciones como ‘November Rain’, ‘Welcome To The Jungle, ‘Patience’, ‘Paradise City’ y muchas más, asegura que su ídolo "tiene una voz tremenda" y él también: "Solo me falta perfeccionarla, pero yo soy su doble perfecto e idéntico” .

Finalmente, el joven confiesa que no se rendirá en su sueño de imitar a Axl Rose , pues confía en su talento, se seguirá esforzando al máximo en copiar sus movimientos exactos, y su voz rasgada y poderosa; ya que sabe que en una próxima oportunidad podrá llegar muy lejos en el programa de imitación más visto en toda Colombia: Yo Me Llamo.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.