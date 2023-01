Axl Rose le dedicó conmovedoras palabras a Lisa Marie Presley: "esto es realmente devastador"

La muerte de Lisa Marie Presley fue bastante inesperada no solamente para sus fanáticos alrededor del mundo, sino también para sus familiares y amigos, quienes estuvieron presentes en el evento público de despedida que se llevó a cabo en Graceland, en donde Axl Rose le cantó y le dedicó emotivas palabras a su amiga.

En medio de un sentido acto, en el que estuvieron presentes varias celebridades del mundo del rock, el vocalista de Guns N' Roses quiso darle el último adiós a la también cantante al interpretarle 'November rain' y hacerle un tributo al hablar de cómo esta noticia lo ha impactado.

"No había planeado hablar, y cuando me pusieron en el aprieto, realmente no sabía qué decir. Estaba mudo y nervioso. Y ni siquiera sabía realmente lo que decía. Pero yo, como estoy seguro de que muchos de ustedes, todavía están en estado de shock, y siento que continuaré estando por bastante tiempo", dijo Axl Rose antes de comenzar su interpretación con un piano.

Así mismo comentó que nunca habría imaginado estar cantando en tales circunstancias y resaltó que este fallecimiento ha sido bastante devastador, no obstante, reconoció el empeño puesto en dicha despedida y lo significativo que era, por lo que estaba honrado de ser parte de esta.

"Con la muerte de Ben, la vida de Lisa y la del resto de su familia dieron un giro por un camino difícil que ella estaba honrando lo mejor que podía, buscando ayuda y eligiendo ayudar a los demás. Estamos reunidos aquí para presentar nuestros respetos a ella y su familia, y para compartir nuestros recuerdos, consolarnos unos a otros en la medida de lo posible. Y aunque en circunstancias tan difíciles, desgarradoras y sombrías, también para celebrar la vida. de una amiga", afirmó el cantante.

Tras sus palabras, Axl Rose inició su emotiva interpretación de 'November rain', una de las canciones más icónicas de Guns N' Roses, y buscó plasmar no solo el amor que sentía por la hija de Elvis Presley , sino la gran falta que ella le va a hacer.