Yo Me Llamo Mario Bros revela por qué se presentó en el Templo de la Imitación

Yo Me Llamo es un programa que lleva ocho temporadas en Caracol Televisión y en cada una de sus ediciones se han visto todo tipo de personajes y artistas, sin embargo, en este caso los jurados de la producción se llevaron una gran sorpresa al ver a Yo Me Llamo Mario Bros.

El icónico personaje del videojuego llegó al escenario de Yo Me Llamo para entretener a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno, y a todos los televidentes. Audicionó con zapatos negros, un overol azul con botones amarillos, un saco rojo y un casco blanco de construcción.

“Empecé a hacer este personaje con el casco y el bigote por hacer a la gente reír, no pasamos, pero siempre con Dios agradecido, conté con el apoyo de mi familia y eso me motivó”, son las palabras del imitador del personaje ficticio de la compañía de videojuegos Nintendo.

Con una actitud arrolladora y realizando un curioso baile, Yo Me Llamo Mario Bros explica en el Confesionario que sin lugar a duda volvería al Templo de la Imitación, aunque lo haría representando bien sea a otro personaje o a otro cantante con el que verdaderamente sienta un parecido físico o en su vox.

“Regresaría con otro personaje, porque, si no, vuelven a cogerme de recocha y Amparo vuelve y me peina”, expresa entre risas Yo Me Llamo Mario Bros .

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.



¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.