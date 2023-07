Así fue como Yo Me Llamo Diomedes Díaz se dio cuenta que se parecía al verdadero vallenatero

Sin lugar a dudas, uno de los participantes que más llamó la atención de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno tan pronto cuando entró al escenario de Yo Me Llamo fue el imitador de Diomedes Díaz , pues su parecido físico y acento lo hacían lucir muy similar al artista original. En diálogo con Caracoltv.com, el concursante explica por qué no logró pasar a la siguiente etapa del programa.

Inicialmente, el imitador asegura que todos lo que audicionan para la producción hacen un gran esfuerzo por destacar dentro de sus colegas; sin embargo, aclara que en su caso puntual algunos factores como los nervios o el cambio de clima llegaron a jugarle una pasada que los jurados, en especial 'La Diva de Colombia', no pudieron pasar por alto.

"La cosa empezó bien, pero la emoción me traicionó porque subí más el tono y perdí el color de la voz y enseguida Amparo no me la perdonó (...) Como yo vengo de la Costa, el frío, la cosa tratando de mantener el color, cuando yo subía el tono ahí perdía el color. Es algo natural, como ser humano uno tiene esa falla en las cuerdas vocales", explica en medio de la entrevista.

¿Cómo descubrió su talento para la imitación?

El participante señala que fueron muchas las personas que le afirmaron que tenía un gran parecido con 'El Cacique de La Junta', de manera que decidió darse una oportunidad en el mundo de la imitación, lo que le fue abriendo puertas paulatinamente hasta el punto de llegar a uno de los proyectos más importantes de la televisión en Colombia.

"Yo me di cuenta no porque yo quise, sino que los seguidores, la gente en mi región, los niños, todo el mundo dice 'te pareces a Diomedes Díaz'. O sea, yo salgo de mi casa y es Diomedes para allá y para acá. Me siento feliz porque le llevo alegría a la gente y es un gran artista que representó al folclore vallenato", menciona.

Finalmente, el imitador aprovecha para componerle una pequeña canción a Amparo Grisales en la que destaca no solo su talento para la actuación, sino donde también resalta los conocimientos que tiene en el mundo del espectáculo que a su vez le permiten examinar minuciosamente cada uno de los detalles físicos y vocales de los imitadores que hacen su intervención musical en la tarima.

