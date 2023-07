Yo Me Llamo Petrona Martínez revela que es la hija de la artista original y habla de ella

Definitivamente, el escenario de Yo Me Llamo es un lugar donde ocurren muchas sorpresas, pues cada uno de los imitadores que allí se presentan tienen una historia detrás y un talento, de diversas formas, para demostrarle a los jurados, quienes siempre tienen el anhelo de que se parezcan al artista original, algo que Yo Me Llamo Petrona Martínez consiguió.

Desde que la vieron en la tarima, acompañada de dos músicos, los expertos en dobles perfectos estaban llenos de expectativas en esta participante, quien tan solo en la puesta en escena y su físico ya tenía mucho terreno ganado. La canción elegida por ella fue 'La vida vale la pena' de Petrona Martínez.

Una ves terminó su presentación, César Escola le preguntó por los motivos que la llevaron a personificar a esta cantante, ante lo cual la aspirante al Templo de la Música reveló que: "yo lo elegí porque son nuestras raíces, nuestra música folclórica, y queremos sembrarle a los niños y jóvenes que nuestro folclor vive".

Tras esto, el jurado le cuestionó si conocía a la artista original, por lo que Yo Me Llamo Petrona Martínez respondió que sí, que era su vecina y su consejera y que ella ya le había mencionado que la iba a imitar en el concurso musical. Esto finalmente hizo que los tres le dieran el sí para la siguiente fase.

No obstante, al llegar tras bambalinas, Carlos Calero y Melina Ramírez le comentaron a la doble que ellos tenían la duda de si ella es la hija de la cantante original, frente a lo cual ella les afirmó su pensamiento. Esto causó que el presentador la llevara de nuevo al escenario para que les dieran a conocer la noticia a los expertos.

Esto no solo generó la sorpresa de los tres jurados, sino que les causó mucha felicidad poder tenerla en el programa. Amparo Grisales le confesó que había quedado con dudas de cómo se habían conocido, ya que con la forma que ella lo contaba pensaba que había mucha cercanía para que fuese tan solo su vecina, es por ello que le pregunta por el estado de su madre.

"Muy a pesar de su isquemia se encuentra muy bien, recuperándose satisfactoriamente", le recalcó Yo Me Llamo Petrona Martínez. Así mismo, recalcó que sus dos acompañantes son hijo y sobrino de la artista original.

Antes de retirarse del escenario, Carlos Calero le pide a la participante que le mande un mensaje a su madre, por lo cual ella dijo que: "quiero decirle que, inicialmente, la amo con toda mi alma y que no pienso dejarle morir su legado porque para eso ella sembró y cosechó, para recoger".