¿Los jurados de Yo Me Llamo tienen errores?: Los dobles de Eros Ramazzotti y Lady Gaga los critican

Los colombianos seguimos vibrando con cada una de las audiciones de Yo Me Llamo , pues en estas no solo hay una gran variedad de imitadores de todos los artistas y géneros, sino que también hay una diversidad en el tipo de talento y preparación para pararse en el escenario. En medio de esto, los imitadores de Eros Ramazzotti y Lady Gaga no estuvieron de acuerdo con el veredicto.

Y es que para Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno no es fácil tener a todos los aspirantes al Templo de la Música felices, ya que no todos están listos para pasar a la siguiente fase, no obstante, todos llegan seguros de sí mismos y esto, en ocasiones, puede generar conflictos.

Los jurados de Yo Me Llamo tienen un ojo y oído crítico, el cual han ido puliendo a través de las ediciones en las que han participado, por lo que saben elegir a aquellos imitadores que tienen un potencial y están encaminados en el personaje que se adapta a ellos. A su vez, han aprendido a lidiar con quienes no se toman muy bien su veredicto.

Muchas veces los aspirantes al concurso musical se toman de muy mala forma la retroalimentación hecha por estos tres conocedores, razón por la cual les recriminan su labor. En este caso, en el capítulo 2 de Yo Me Llamo fueron los dobles de Lady Gaga y Eros Ramazzotti quienes impactaron con sus respuestas.

Inicialmente, Yo Me Llamo Lady Gaga tan solo se llevó una estrella por parte de Amparo Grisales, pero esto no fue suficiente para pasar a la Escuela, es por ello que les dijo a los jurados que la iban a tener que bajar del escenario cantando, pues ella no iba a irse hasta que no le dieran el sí, dado que considera que lleva mucho tiempo preparándose y que está lista para avanzar en el programa.

Esto causó que la 'Diva de Colombia' fuera hasta donde ella y le pidiera que no dejara su sueño y que puliera ciertos detalles para que se presentara en una próxima edición, tras lo cual la aspirante les dijo que se van a arrepentir de no darle la oportunidad y que ella sabe las capacidades que tiene.

Por otra parte, Yo Me Llamo Eros Ramazzotti tuvo el chance de cantar dos canciones para convencer a los expertos, no obstante, ninguno oprimió el botón verde, por lo cual lo sacaron rápidamente del escenario y solo pudo decirle a Amparo Grisales de frente que sería muy bueno que estuvieran casados.

Sin embargo, una vez tras bambalinas, el exparticipante le expresó a las cámaras que no sabía qué había pasado y que considera que los jurados no saben italiano, por lo cual no estaban preparados para su personaje y que por eso no le entendieron y no vieron su potencial.