Yo Me Llamo Beyoncé se enorgullece de su personaje y acepta que quedó con ganar de dar más

Aún con nervios y con la adrenalina de haber estado en el escenario de Yo Me Llamo , el imitador de Beyoncé se acerca a El Confesionario para hablar sobre su audición ante el exigente jurado: "sí fue muy chocante, quedé en blanco, pero igualmente la di toda, me enfoqué en lo que tenía que hacer, sigo hiperventilando".

Aunque no pudo avanzar a la siguiente fase del programa, este doble está tranquilo por su presentación y se siente orgulloso de haber sido la que dio ese paso para arriesgarse a cumplir este sueño y ser un representante de la comunidad LGTBI, especialmente de quienes pertenecen al Drag.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Freddie Mercury revela cuál era su objetivo si llegaba a la escuela del programa

Al recordar los comentarios de los expertos en hallar imitadores perfectos, Yo Me Llamo Beyoncé exalta que ellos se dieron cuenta de que era una Drag Queen y que este era uno de sus personajes, por lo cual expresa su felicidad, ya que no solo avalaron su trabajo, sino que elogiaron su vestuario, la peluca y su performance.

Con respecto a cómo se dio cuenta que podía ser el doble perfecta de esta artista, el aspirante al Templo de la Música expresa que: "desde muy chiquito, siempre ha sido como parte de mi oxígeno escuchar a Beyoncé". Ante esto, confiesa que lleva trabajando como Drag Queen, oficialmente, alrededor de cuatro años.

Conoce más: Yo Me Llamo Amanda Miguel asegura que el jurado no descubrió su talento y por eso volverá

Publicidad

Yo Me Llamo Beyoncé menciona que su parecido con la intérprete de 'Crazy in love' está en esa fuerza en el escenario y en el físico: "parecemos dos gotas de agua". No obstante, ve en su voz la falla para que los jurados no le hayan dado el sí: "si hubiese tenido el canto, sería la Beyoncé perfecta".

Puesto que en el escenario lo dio todo, este imitador no quiere desaprovechar el espacio de El Confesionario para demostrarnos algunos de los pasos que no hizo en la tarima.

Lee también: Rossy War explica en qué falló al presentarse a Yo Me Llamo: "me la pasé cantando como loca"

A su vez nos cuenta un poco de su madre, explicándonos que ella es su mayor fan: "de por sí le dije que iba para Yo Me Llamo y que me deseara la mejor suerte", ante esto la mujer le afirmó que cuando lo viera en televisión iba a gritar mucho, pues es inevitable sentirse orgullosa.

Publicidad

Al preguntarle sobre sus allegados y las reacciones que cree que van a tener después de su presentación, este imitador de Beyoncé recalca que: "se van a reír mucho, pero van a estar muy contentos porque nadie se lo esperaba, pues nadie sabe dónde estoy hoy, así que cuando lo noten lo celebrarán y me apoyarán".

Haciendo énfasis en que quedó con ganas de más, este exparticipante afirma que se volvería a presentar al concurso musical y que posiblemente podría llegar con un personaje de Rihanna y les manda decir a los jurados que personalmente son más bellos que en televisión.