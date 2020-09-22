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Beyonce
Cantante, bailarina y compositora estadounidense, nombrada mejor artista de la década por Recording Industry Association of America en 2010.