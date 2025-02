La curiosa reacción de Lady Gaga cuando Beyoncé ganó el Grammy a 'Álbum del Año'

El 3 de febrero de 2025, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, se llevó a cabo la 67.ª edición de los Premios Grammy y estuvo llena de momentos que pasarán a la historia, como que Beyoncé ganó por primera vez en su carrera el ansiado gramófono a álbum del año por 'COWBOY CARTER' y su discurso de aceptación generó todo tipo de reacciones entre los presentes y los usuarios en redes sociales.

"Han sido muchos años", dijo Beyoncé haciendo alusión a la espera que le tomó el recibir "la joya de la corona" de estos premios de manos del jefe de los bomberos de Los Ángeles, Anthony Marrone.

Este Grammy la convierte en la primera mujer negra, tras 26 años, en ganar en esta categoría desde que lo hiciera Lauryn Hill en 1999 y en la séptima artista que consigue el premio para un disco del género country. Venció a artistas como André 3000 ('New Blue Sun'); Sabrina Carpenter ('Short n' Sweet'); Charli xcx ('brat'); Jacob Collier ('Djesse Vol. 4'); Taylor Swift ('THE TORTURED POETS DEPARTMENT'); Chappell Roan ('The Rise And Fall Of A Midwest Princess'); y Billie Eilish ('HIT ME HARD AND SOFT').

Durante su discurso, las cámaras apuntaron a diversos artistas presentes en el lugar para captar su reacción ante este gran triunfo y hubo dos que llamaron la atención: Lady Gaga, ya que la intérprete estaba bastante conmovida, no dejaba de aplaudir e incluso caían varias lágrimas. Pero no fue la única, ya que Billie Eilish también estaba al borde del llanto.

“Me siento muy honrada. Han pasado muchos, muchos años, y solo quiero agradecer a los Grammys, cada compositor, cada colaborador, cada productor, todo el trabajo duro. Quiero dedicar esto a la Sra. [Linda] Martelly espero que sigamos avanzando, abriendo puertas. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias", fueron las palabras de Beyonce .

Acá puedes el video completo del momento:

'COWBOY CARTER', el octavo álbum de toda su carrera, es el esperado "segundo acto" de su trabajo 'Renaissance', estrenado en 2022 y donde mezcla géneros como el country, el pop, el rap y el hip-hop.

Su incursión en el género country nació de una experiencia en la que "no se había sentido bienvenida", haciendo referencia a una actuación en los premios de la Asociación de Música Country (CMA) en la que varios asistentes del público se molestaron durante su show y en la que las redes sociales ardieron con comentarios racistas.

Gracias a este álbum, la artista más nominada de la noche, también recibió dos galardones más a mejor actuación de dueto country por su colaboración con Miley Cyrus 'II MOST WANTED' y mejor álbum de country.

Con 'COWBOY CARTER' la intérprete texana se convirtió en la primera mujer negra en liderar la lista Top Country Albums de la revista Billboard por ese álbum, y tres canciones de esta producción también hicieron que fuera la primera mujer en liderar los tres primeros puestos de la lista Hot Country Songs.