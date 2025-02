Premios Grammy 2025: Conoce a los ganadores en todas las categorías de esta edición

En medio de la tragedia que se está viviendo en Los Ángeles, la ciudad de las estrellas recibió la edición número 67 de los Premios Grammy, evento en el que se buscaron donaciones para las víctimas de los incendios y que reunió a las grandes celebridades de esta industria.

En la ceremonia previa a la gala central, estos fueron los ganadores:

'It Takes A Woman' de Chris Stapleton - Mejor Interpretación Solista de Country

'II MOST WANTED' de Beyoncé y Miley Cyrus - Mejor Interpretación de Country/Dúo

'The Architect' de Kacey Musgraves - Mejor Canción Country

'Las Letras Ya No Importan' de Residente - Mejor Álbum de Música Urbana

Amy Allen - Compositora del Año, No Clásica

'Made For Me (Live On BET)' de Muni Long - Mejor Interpretación de R&B

'That's You' de Lucky Daye - Mejor Interpretación de R&B Tradicional

'Saturn' de SZA - Mejor Canción R&B

'So Glad To Know You' de Avery*Sunshine y 'Why Lawd?' de NxWorries empataron en el premio al Mejor Álbum de R&B Progresivo

Noticia en desarrollo...