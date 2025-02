Shakira le presentó sus hijos a Taylor Swift en los Premios Grammy 2025, pero recibieron críticas

El 2 de febrero se llevó a cabo la 67.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, Estados Unidos, con una gala llena de momentos que captaron la atención de los asistentes y de quienes seguían la ceremonia desde casa. Uno de los más comentados y virales en redes como X e Instagram fue el encuentro entre dos de las artistas más influyentes de la industria: Shaki ra y Taylor Swift.

Durante una pausa comercial, la colombiana esperó pacientemente a que la estadounidense terminara de conversar con otra persona para acercarse y presentarle a sus pequeños, Sasha, de 10 años, y Milán, de 12, quienes permanecían sentados. En las imágenes se observa a Shakira intercambiando algunas palabras con Swift antes de señalar a sus hijos, momento en el que la intérprete de 'Cardigan' y 'Bad Blood' los saluda amablemente. Sin embargo, el clip también muestra cómo, casi de inmediato, Taylor es llamada de vuelta a su asiento debido al fin de los comerciales.

Críticas por video de Shakira presentando sus hijos a Taylor Swift

La breve interacción ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con opiniones divididas. Muchos usuarios han interpretado la escena con humor, asegurando que la actitud de Shakira refleja a las "típicas madres latinas", orgullosas de presentar a sus hijos en cualquier ocasión. Comentarios como “todas las mamás latinas han hecho esto alguna vez”, "la humildad de Shakira es impresionante" y "qué tierna, no interrumpió" han inundado las redes, convirtiendo el momento en tendencia.

No obstante, no todas las reacciones han sido positivas. Algunos internautas criticaron que Sasha y Milán no se levantaran para saludar a Taylor, considerándolo una falta de cortesía. Otros, en cambio, defendieron a los niños, argumentando que se trató de una interacción espontánea y que probablemente estaban sorprendidos por la situación.

Otro detalle que generó críticas fue que, aparentemente, Taylor Swift no se despidió de la barranquillera, aunque en el video se alcanza a percibir un breve gesto antes de regresar a su asiento.

Más allá de la controversia, el encuentro entre Shakira y Taylor Swift se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, reafirmando la influencia de ambas en la cultura pop. Mientras algunos debaten sobre lo sucedido, otros simplemente disfrutan del gesto.