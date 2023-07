Yo Me Llamo Freddie Mercury revela cuál era su objetivo si llegaba a la escuela del programa

Yo Me Llamo Freddie Mercury llegó al programa de imitación con un objetivo y un sueño muy claro: pasar a la escuela y así poder mejorar ciertos aspectos que cree que son su talón de Aquiles, pero que estaba dispuesto a perfeccionar con mucho esfuerzo.

El imitador del vocalista de la legendaria y reconocida banda Queen llega al Confesionario, y algo desanimado por lo sucedido en su audición, explica que su paso por el programa quedará en la memoria de los televidentes y que es probable que los nervios le hayan jugado en su contra: “No sé qué pasó, pero creo en mí y mucha gente me ha escuchado”, dice.

Vestido con un traje muy similar al que el artista original utilizó durante el ‘Magic Tour’ en 1986 y luciendo una chaqueta amarilla de cuero que vive en la memoria colectiva de los fanáticos de la banda estadounidense, Yo Me Llamo Freddie Mercury da detalles de su atuendo, y dice que la prenda principal es de una diseñadora de Bucaramanga, y que quiso complementar el ‘outfit’ con camisa, pantalón con un bordado amarillo y zapatos blancos, tal como el artista ya fallecido.

Después de explicar que si bien cumplió su meta de llegar a las audiciones frente a donde Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , lo que él verdaderamente quería era “aprender un poco de vocalización y técnica vocal”, con los maestros que tanto se esfuerzan por pulir el talento de sus pupilos.

No obstante, de forma muy orgullosa y con el icónico bigote de este personaje, el imitador dice que tal vez esta no fue la oportunidad de pasar de ronda, pero seguirá trabajando para demostrar que puede cantar himnos como ‘I Want To Break Free' y ‘We Will Rock You’, entre otros.

