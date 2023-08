Yo Me Llamo Carin León ya se había presentado frente a los jurados, pero imitaba a otro cantante

Para esta nueva temporada de Yo Me Llamo, son varios los imitadores que quieren estar frente a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno para demostrar su talento y uno de ellos es Yo Me Llamo Carin León, quien no pasó a la siguiente etapa.

En medio de una entrevista exclusiva nos cuenta que cuando llegó al escenario los nervios no lo dejaron hacer nada, estaba temblando y ni siquiera logró cantar de la manera en la que quería hacerlo. Esto hizo que los jurados le dieran una segunda oportunidad, sin embargo, en este intento tampoco lo logró.

El imitador asegura que viene desde muy lejos para intentarlo, pero en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado. Esto no lo detiene, pues afirma que trabajará más en su personaje y volverá recargado para emocionar a Colombia.

¿Qué es eso en lo que más se parece a Carin León? El cantante está seguro de que todas sus características físicas son iguales a las del artista, la barba, la apariencia, “todo es igualito” afirma. De hecho, él también cree que su voz es parecida y para demostrarlo canta un poco del tema 'Tú', uno de los más reconocidos del mexicano.

Lo cierto es que en el confesionario no lo atacaron los nervios o el pánico escénico que si tuvo frente a Amparo, César y Pipe. Por eso dice que lo importante es cantar y tener actitud con el personaje.

Uno de sus comentarios más llamativos es que ya se había presentado al programa que busca al doble perfecto, lo hizo hace varios años, en el 2018, pero en esa ocasión imitaba a otro artista, pues físicamente se parecía más a él.

Se trata de Ñejo, el cantante de reguetón originario de Puerto Rico, Yo Me Llamo Carin León nos cuenta que antes pesaba 156 kilos y por eso quería ser su doble perfecto, sin embargo, para ahora convertirse en su artista favorito bajó alrededor de 70 kilos.

Al preguntarle qué tiene él que no tenga otro imitador del intérprete de ´Que vuelvas’ no duda en decir que cuenta con mucho carisma, amor y ganas por el personaje , “le pongo toda la actitud al cuate, al carnal. Como dicen en Sinaloa, ponerle todo el perrenque y como León que mueve la montaña”, son sus palabras.

Está seguro de que va a volver a Yo Me Llamo , pero no sin antes mejorar el pánico escénico que tanto lo afectó frente a los jurados. A propósito, en el confesionario el artista también nos cuenta que le trajo un regalo especial a Amparo Grisales.

Su admiración por ella es muy grande y pensaba entregarle una carta tan pronto terminara su audición, pero no lo logró y, en parte, la razón principal por la que quiere volver a presentarse es entregársela y podérsela leer. Lo que dice es un misterio, pues no tiene intenciones de leerla frente al público y dice que “es privado”.

