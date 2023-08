Yo Me Llamo Pol Granch cuenta que es la primera vez que canta y que se presenta a un programa

En el escenario de Yo Me Llamo se presentó el imitador del cantante y actor español Pol Granch, recordado por interpretar éxitos musicales como 'Tiroteo', 'Solo por ti', 'No te bastó, mi corazón' y 'No pegamos'. Luego de recibir un "no" por parte del jurado, conformado por Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , el participante habla con Caracoltv.com acerca de cómo fue su audición.

"Este personaje lo estoy preparando hace muy poco, hace como seis meses lo empecé a estudiar (...) Con el tiempo se fue adaptando a mi personalidad. Nos parecemos en los rasgos físicos, en el cabello, él lo tiene un poco largo su tez es un poco blanca, en la parte de que él empezó también como nuevo artista en un concurso y yo lo quería adaptar, también tener mi primera vez en un escenario", señala.

Mira también: Yo Me Llamo Julio Jaramillo le compuso una canción a su hermana, quien murió por un cáncer

Asimismo, agrega que la persona que lo motivó a audicionar ante el exigente jurado fue su madre, quien aseguró que tenía muy bien analizados los aspectos vocales o los gestos que hace el cantante; sin embargo, al hacer su muestra de talento en el templo de la imitación fue interrumpido por 'La Diva de Colombia', quien le pidió no continuar con la intervención.

No te pierdas: Yo Me Llamo Beyoncé se enorgullece de su personaje y acepta que quedó con ganas de dar más

"Amparo me dijo que no y Pipe Bueno, pero... Respeto mucho la decisión porque ellos son el jurado, el gran jurado, y no, ella tiene la razón. No he tenido muchas técnicas vocales entonces lo último que hice fue ensayar en la casa con videos de YouTube y acá en los cursos de técnica vocal, pero le agradezco mucho porque es como una motivación para seguir estudiando el personaje", menciona.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Karol G llora y le promete a Amparo Grisales que la va a erizar el próximo año

Publicidad

Finalmente, invitó a todos los amantes de la buena música a no perderse esta nueva temporada de la producción de Caracol Televisión que promete estar el doble de emocionante cada noche.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?