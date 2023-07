Pipe Bueno hace historia en el género popular con 'Entre botellas' junto a Grupo Firme

Pipe Bueno se ha catalogado como uno de los artistas más importantes en la música popular colombiana, logrando varios reconocimientos, nominaciones en importantes premios de la industria musical y grandes colaboraciones musicales que han impactado; esta vez se une junto a Grupo Firme para lanzar el tema 'Entre botellas', una de las uniones más esperadas en este género.

Con este nuevo tema, el cantante, quien está acompañando a los colombianos como jurado en Yo Me Llamo , quiere mostrar una nueva faceta de su carrera, en la cual quiere establecerse con su público mexicano y conectar con dichas raíces.

'Entre botellas' es la primera colaboración entre un artista colombiano y un grupo regional mexicano. Fue escrita por Eduin Caz y Abraham Hernández de Grupo Firme, contando la historia de dos amigos que se encuentran para tomar algo.

Mientras comparten sobre sus romances recientes, se dan cuenta de que estaban enamorados de la misma mujer y rememoran el amor que han perdido, ahogando sus penas entre botellas.

Aunque es una historia nostálgica de desamor, 'Entre botellas' también habla del vínculo innegable de creatividad y respeto que existe entre Colombia y México, ambos con prósperas escenas de música regional. A su vez, es una celebración inspiradora de las relaciones significativas que se han estado desarrollando entre los talentosos artistas regionales de ambos países, quienes actualmente se encuentran entre las estrellas más reconocidas de la música latina.

"Es una canción muy importante porque reafirma la conexión en el género regional entre Colombia y México. Es una colaboración para la historia", comentó Pipe bueno en un comunicado de prensa.

Filmado bajo la dirección de Mane Borja en Monterrey, México, el video musical se lleva a cabo en el Pilos Bar, famoso por ser el lugar de nacimiento de todos los artistas norteños, e incluye escenas capturadas en el Palenque del Domo Care.

La voz de Pipe Bueno y su enfoque innovador, combinados con el distintivo sonido de Grupo Firme han convertido esta canción en una contribución crucial para el éxito continuo de la música regional en todo el mundo, así como para asegurar la posición del colombiano como una estrella internacional.

