Pipe Bueno detuvo el tráfico en Bogotá al dar un pequeño concierto en un semáforo

Debido a que ha trabajado en la industria musical desde los 17 años, Pipe Bueno se ha consolidado como uno de los artistas de música popular más influyentes de todo el país. Su popularidad ha crecido aún más desde que decidió apoyar a artistas emergentes, tal es el caso de Nico Hernández, un joven con el que colaboró en 'Una noche', canción lanzada el 1 de junio que ya se encuentra en todas las plataformas musicales.

Como parte del proceso de promoción del proyecto musical, los artistas decidieron tomarse una importante calle de la capital colombiana para deleitar a los transeúntes con su música. En la grabación, que ya recoge más de 90 mil 'me gusta' en la cuenta oficial de Instagram de los cantantes, se les logra ver caminando en medio de los carros mientras van invitando a la gente a que se una a interpretar este tema.

Mientras tanto, los conductores, los pasajeros de los taxis y las personas que van caminando por la zona se detienen a ver el espectáculo y a dejarlo inmortalizado a través de las grabaciones en sus teléfonos. De hecho, en algún momento del clip, los jóvenes se detienen a cantarles a dos mujeres que van en su carro, quienes se muestran muy alegres de verlos en persona.

"Cantando Una Noche' por las calles de Bogotá❤️‍🔥 GRACIAS POR TANTO🤠", fue el mensaje que escribió el interprete de canciones como 'Usted no me olvida', 'Cupido falló' y 'Te parece poco' a través de la plataforma digital.

"¿Qué le pasa a esa gente que no se baja a cantar con Nico y Pipe?", "así no me enojaría en el trancón y esperaría horas", "amo esa energía en los seres humanos", "yo me bajo del carro de inmediato", "lo hubieran grabado en Medellín, la gente en Bogotá es muy apática", "Dios mío, por qué razón no estaba por allí", "cosas que jamás esperas que pasen", "me encanta esa canción", "espectacular", "no podían grabar de la emoción", "yo mínimo me bajo para abrazarlos y darle un beso", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas al ver el post.