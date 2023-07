Amparo Grisales recordó un curioso episodio que vivió con María Félix: "Era tremenda y me pellizcó"

La nueva temporada de Yo Me Llamo sigue emocionando a todos los colombianos que se conectan con los primeros capítulos del concurso de imitación de Caracol Televisión, pues además de la gran cantidad de talento que hay, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno aprovechan para relatar ciertas historias de sus carreras.

Durante el tercer episodio del programa, ‘La Diva de Colombia’ relató una anécdota que resultó muy interesante para sus compañeros del jurado y muchos televidentes. Esto se dio después de la presentación de la imitadora de Lucha Villa en el Templo de la Imitación, quien se llevó infinidad de aplausos y cumplidos por su gran parecido vocal y por su atuendo.

La interpretación de Yo Me Llamo Lucha Villa emocionó tanto a Grisales, que en su intervención contó que en el pasado tuvo varios encuentros con personalidades de la Época de Oro del cine mexicano, y lamentó no poder tener registro fotográfico de todo lo que vivió.

César Escola , músico y compositor colombo-argentino, quiso saber más sobre las vivencias de su colega y esto fue lo que recordó la actriz y jurado de Yo Me Llamo.

“Lástima que no existían los celulares en esa época para registrar momentos. Por ejemplo, tengo una foto que le tomé a mi novio Jorge Rivero, que era un gran actor. Él hizo una película con Ava Gardner en España… tuve a Ava Gardner en el mismo carro y le tomé fotos porque él hacía de su amante”, dijo, haciendo referencia a una de las estrellas más grandes del cine estadounidense del siglo XX.

La manizaleña continuó relatando algo que le sucedió con María Félix, una de las actrices y cantantes mexicanas más reconocidas de aquella época dorada en México y la cuarta intérprete más fotografiada del mundo; una verdadera diva.

“Tengo anécdotas divinas. Cuando empezaba la carrera de Juan Gabriel había una presentación en una plaza de toros muy importante e invitaron a grandes estrellas. Llegué con Jorge, yo tenía 20 años y él 38. ‘La doña’ [María Félix] estaba sentada con todo su maquillaje, pestañas largas y su cabello negro. Yo llegué con él, me senté a su lado y María Félix me pegó un pellizco. Me agarró de mi blusa y me sentó en la silla de adelante”, recordó Amparo Grisales.

Acto seguido, y con algo de risa por el suceso, agregó que Félix “era tremenda”, y que eso lo hizo para que ella no estuviera en la foto de Jorge, pero que de igual forma se sintió honrada de haber vivido eso con la artista.

“Yo la miré golpeado, pero era una diva y yo era una niña, aunque sabía quién era ella. Por eso digo que lo vivido no me lo quita nadie”, concluyó la también modelo que, sin dudas, emociona a los colombianos que la ven en Yo Me Llamo.