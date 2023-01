Abogado de Juan Gabriel desmiente video de su supuesta reaparición

Desde el pasado domingo 10 de mayo, en las redes sociales ha circulado un video en el que sale un hombre con gran parecido al ’Divo de Juárez’ dando algunas declaraciones y enviando un mensaje a sus seguidores. Una probable prueba para otra hipótesis sobre su “falsa muerte”.

Aunque personas cercanas a Juan Gabriel , como su exmánager Joaquín Muñoz, y algunos periodistas han sido los encargados de dar fuerza a algunos rumores, que hacen dudar sobre si en verdad el 28 de agosto de 2016 el artista perdió la vida a causa de un paro cardíaco, el abogado de la familia salió este lunes dando la verdadera explicación al video que ha dado la vuelta en redes sociales.

Guillermo Pous aseguró, en un programa radial de México, a Javier Poza que este video es fruto de los avances tecnológicos, pues tal como lo especulaban varios internautas, se trata de una aplicación que logra que un audio y un filtro se compatibilicen con el rostro de una persona.

"No es un imitador, se puede hacer esto a través de una aplicación que se llama ‘Deepfake’ en la que se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el "lipsync" sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, afirmó Pous.

Hasta el momento no se sabe quién es el responsable de la creación de este video por lo que no se pueden tomar acciones legales al respecto. Así las cosas, el "Divo de Juárez’ sí falleció a sus 66 años y no hay nada que pruebe las múltiples hipótesis que han circulado a lo largo de los más de tres años de su muerte.

