Yo Me Llamo Álex Campos le responde a Amparo Grisales luego de que ella elogiara su belleza

Uno de los participantes que más se ha robado la atención de los televidentes por su aspecto físico y talento para la música es el imitador de Álex Campos. Pese a que no logró pasar a la siguiente etapa de Yo Me Llamo , el concursante revela en El Confesionario de Caracoltv.com que se siente muy emocionado por la presentación que tuvo en el templo de la imitación.

"Uy, pues, este personaje lo estoy preparando desde que llegué hace como ocho años, desde que empecé a cantar ese tipo de música (...) He ido personificándolo, pero pues también muchas personas me han dicho que mi voz se parece a la de él y bueno quise venir acá y poder decir Yo Me Llamo Álex Campos", expresa en medio de la entrevista.

Mira también: Yo Me Llamo Julio Jaramillo le compuso una canción a su hermana, quien murió por un cáncer

Uno de los momentos que más se robaron la atención durante el espectáculo fue precisamente la reacción que tuvieron Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno al verlo en el escenario, de manera que el concursante asegura sentirse halagado de recibir elogios por parte de 'La Diva de Colombia'.

"Son muchas cosas, demasiadas cosas. Es muy diferente ver todo por una pantalla a estar presente, es algo muy chévere. Es una bonita persona (refiriéndose a Grisales), es una mamasita y Pipe Bueno es todo bien, bacano, todo chévere, pareciera como si fuera mi hermano y el maestro Escola pareciera como si fuera un padre. Todos muy chéveres, muy elegantes, muy profesionales en todo, en lo que ellos saben hacer y en verdad los admiro mucho", señala con un poco de emoción por haber cumplido el dueño de exponer sus capacidades artísticas frente a miles de televidentes.

No te pierdas: Yo Me Llamo Beyoncé se enorgullece de su personaje y acepta que quedó con ganas de dar más

Publicidad

El imitador, por último, asegura que quizás le hizo falta trabajar un poco más en temas físicos como el bigote o perfeccionar detalles de la voz que llegaron a alejarlo un poco del artista real, a pesar de que varias personas han comentado que tiene un timbre y un color bastante parecido. Sin embargo, añade que seguirá estudiando su personaje para sorprender al jurado en una nueva oportunidad.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Karol G llora y le promete a Amparo Grisales que la va a erizar el próximo año

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?