Yo Me Llamo Billie Eilish sorprende al jurado con su oído para recrear la voz de la artista original

Yo Me Llamo Billie Eilish se roba la atención de Amparo Grisales , César Escola , Pipe Bueno y todo el público con su interpretación del exitoso tema musical 'Bad Guy', pues presume tener el mismo estilo misterioso y un poco urbano que caracteriza a la artista original. De hecho, luego de su audición, la imitadora divide opiniones al hacer un curioso comentario sobre su edad.

"Quería comentarles que con el simple hecho de estar aquí yo ya siento que avancé en mi vida, porque tuve una época totalmente estancada. Ustedes saben que los 20 años son como el fin del mundo", expresa, a lo que 'La Diva de Colombia' responde: "¿Por qué mi amor son el fin del mundo? El mío empezaba ahí, era el comienzo de mi mundo, cómo puedes decir eso".

Mira también: Yo Me Llamo Myriam Hernández nació con dos enfermedades por las que recibió burlas

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.No te pierdas: Amparo Grisales reveló en Yo Me Llamo su tipo de hombre y aclaró si prefiere al Pipe Bueno de antes



¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

Te puede interesar: Yo Me Llamo Eros Ramazzotti le llevó un regalo a Amparo Grisales: "ella es mi estrella"



¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?